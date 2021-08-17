Женский взгляд. Крымский блогер Александра Хадж — о шансах политических партий попасть в Госдуму

19 сентября в нашей стране пройдет Единый день голосования. Для семи регионов России будет доступно дистанционное электронное голосование. Можно протестировать и систему «Мобильный избиратель». Проголосовать смогут и те, кто находится в отпуске в Крыму. Свое мнение об избирательном процессе, политике, активной гражданской позиции высказала крымский блогер и гид по Крыму Александра Хадж.

У нас, граждан России, много прав. Право на образование, право определять и указывать свою национальную принадлежность, выбирать место пребывания и жительства и право выбирать. Кстати, об этом говорит не только Конституция страны, но и 21 статья Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Среди моих подписчиков, а их более миллиона, большинство не интересуются политикой. Но это совершенно не значит, что им безразлична судьба страны. Они хотят жить и отдыхать в комфортных условиях, приезжая на курорт, чувствовать себя в полной безопасности. А это зависит от государства. Сегодня нам важны — доступное образование, качественная медицина, низкие цены на продукты. И мы вправе рассчитывать на такую поддержку со стороны государства, — отметила Александра Хадж.

По ее мнению, оставаться в стороне от выборов, говоря «политика – это не моё», сегодня нельзя. Но и политикам, раздающим пустые обещания, в ХХI веке избирателей не провести.

Кстати, сейчас об этом стали говорить больше. Ведь впереди выборы. Готовы отстаивать чаяния народа многие партии. 14 из них будут бороться за места в Госдуме уже в сентябре. Список приличный, палитра политических пристрастий весьма широка. У крымчан еще есть возможность разобраться и определиться, кто наиболее полно отвечает нашим запросам. Естественно, на мой взгляд, надо поработать и самим кандидатам. Доходчиво, внятно рассказать о своих целях и задачах, убедить людей. Но они должны помнить, мы ждем результата, улучшений в своей жизни, а не только обещаний, — подчеркнула крымский блогер Александра Хадж.

Такой «женский взгляд» на выборы в Госдуму, как минимум, интересен, а, как максимум, предполагает обсуждение. Узнать больше об Александре Хадж, ее крымских впечатлениях – на страницах блога .

Фото: Instagram Александры Хадж.