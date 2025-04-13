Женскую Романовскую гимназию в Керчи реставрируют с отставанием от плана-графика

Проект реализуется в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма. Завершить работы планируется до конца этого года, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

на сегодняшний день на объекте ведутся бетонные работы, завершена укладка плит, а также подготавливаются основания для дальнейшего монтажа конструкций. Идет установка опор уличного освещения. Однако, по словам председателя, в ближайшее время необходимо решить вопрос с устройством водопропускных труб и восстановлением дорожного полотна.

При планировании необходимо учитывать погодные условия для эффективного распределения ресурсов, — отмечает Юрий Гоцанюк.

Завершение строительства развязки значительно улучшит транспортную ситуацию в городе, повысит пропускную способность и безопасность движения.

Кроме того, в ходе визита Председатель Правительства ознакомился с ходом реставрации здания женской Романовской гимназии.

К сожалению, наблюдается отставание от плана-графика, — констатировал он.

В настоящее время работы ведутся параллельно с корректировкой проекта и прохождением экспертизы.

После получения положительного заключения темпы работ будут значительно увеличены, — добавил Председатель Совмина.

Главная цель проекта — полное восстановление исторического здания с сохранением всех аутентичных элементов.

В отреставрированном здании разместится многофункциональный музейно-научно-образовательный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной войны и СВО, — заключил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым