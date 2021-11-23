Жеребьевка плей-офф футзального «Парк Кубка Крыма» сезона-2021/22. Кто против кого?

23 ноября, в Симферополе в штаб-квартире КФС состоялась жеребьевка плей-офф (стадии 1/8 и 1/4 финала) футзального «Парк Кубка Крыма» сезона-2021/22.

В жеребьевке приняли участие координатор Федерации футзала Республики Крым Сергей Гапон, куратор судейского корпуса ФФРК Сергей Макарович и представитель комитета по мини-футболу, пляжному и женскому футболу КФС, игрок «Адалета-Таракъташа» Ленур Сеттаров, — сообщает «Крымский спорт» .

Состав пар – ниже в расписании игр, которые пройдут уже в ближайший уик-энд, 27 и 28 ноября.

27 ноября 2021 года (суббота)

1/8 финала

10.00 «Мрия-Imperial Garden» – «Адалет-Таракъташ» (пара 1)

10.45 «Черноморнефтегаз» – «Легион» (пара 2)

11.30 МФК «Капитан» – ФГБУ ТЦСКР «Крымский» (пара 3)

12.15 «Триад-Monte» – «Спартак-Ялта» (пара 4)

1/4 финала

13.00 победитель пары 1 – победитель пары 2

13.45 победитель пары 3 – победитель пары 4

28 ноября 2021 года (воскресенье)

1/8 финала

10.00 СК ФНС РК – «Искра» (пара 5)

10.45 «Локомотив» – СК «Бахчисарай» (пара 6)

11.30 «Феникс» – «Ника» (пара 7)

12.15 VD Platinum – МФК «Симферополь» (пара 8)

1/4 финала

13.00 победитель пары 5 – победитель пары 6

13.45 победитель пары 7 – победитель пары 8

Напоминаем, что для всех участников соревнований (спортсмены, тренеры, судьи и т. д.) действуют коронавирусные ограничения: обязательны сертификаты или QR-коды о прививке или перенесенном заболевании COVID-19 (срок действия – 6 месяцев после выздоровления), либо справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более 7 дней).