Жеребьевка плей-офф футзального «Парк Кубка Крыма» сезона-2021/22. Кто против кого?

23 ноября, в Симферополе в штаб-квартире КФС состоялась жеребьевка плей-офф (стадии 1/8 и 1/4 финала) футзального «Парк Кубка Крыма» сезона-2021/22.
В жеребьевке приняли участие координатор Федерации футзала Республики Крым Сергей Гапон, куратор судейского корпуса ФФРК Сергей Макарович и представитель комитета по мини-футболу, пляжному и женскому футболу КФС, игрок «Адалета-Таракъташа» Ленур Сеттаров, — сообщает «Крымский спорт».
Состав пар – ниже в расписании игр, которые пройдут уже в ближайший уик-энд, 27 и 28 ноября.
13.00 победитель пары 5 – победитель пары 6 13.45 победитель пары 7 – победитель пары 8
Напоминаем, что для всех участников соревнований (спортсмены, тренеры, судьи и т. д.) действуют коронавирусные ограничения: обязательны сертификаты или QR-коды о прививке или перенесенном заболевании COVID-19 (срок действия – 6 месяцев после выздоровления), либо справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более 7 дней).
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