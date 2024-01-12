Жестокое убийство в поселке Черноморское: встретились двое знакомых, слово за слово и…

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя пгт. Черноморское, совершившего убийство местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления установлено, что 5 января в темное время суток мужчина, находясь возле своего домовладения по ул. Чехова пгт. Черноморское, встретил своего знакомого местного жителя. В ходе возникшего конфликта фигурант нанес 30-летнему оппоненту удар ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался до прибытия медицинских работников.

На месте происшествия следователями межрайонного следственного отдела совместно со следователями-криминалистами управления криминалистики Главного следственного управления в ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления. Во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Республике Крым установлена личность фигуранта и подтверждена его причастность к совершению насильственного преступления, — сообщили в Следкоме.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия по установлению обстоятельств, способствующих совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.