Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жестокое убийство в поселке Черноморское: встретились двое знакомых, слово за слово и…
актуально в республике
Жестокое убийство в поселке Черноморское: встретились двое знакомых, слово за слово и…
Фото: Следком

Жестокое убийство в поселке Черноморское: встретились двое знакомых, слово за слово и…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:40 12.01.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя пгт. Черноморское, совершившего убийство местного жителя  (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления установлено, что 5 января в темное время суток мужчина, находясь возле своего домовладения по ул. Чехова пгт. Черноморское, встретил своего знакомого местного жителя. В ходе возникшего конфликта фигурант нанес 30-летнему оппоненту удар ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался до прибытия медицинских работников.

На месте происшествия следователями межрайонного следственного отдела совместно со следователями-криминалистами управления криминалистики Главного следственного управления в ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления. Во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Республике Крым установлена личность фигуранта и подтверждена его причастность к совершению насильственного преступления, — сообщили в Следкоме.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия по установлению обстоятельств, способствующих совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.