Жилая недвижимость в 2024 году: что покупать, если есть деньги — новостройку или «вторичку»

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Новостройка или «вторичка» — где новоселье
Эксперты отмечают, что опрос о выборе между новостройкой и вторичным жильем зависит от ваших конкретных предпочтений, потребностей и целей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор может зависеть от различных факторов. Вот несколько общих соображений:
Новостройка
- новостройки обычно соответствуют современным строительным нормам и технологиям.
- застройщики часто предоставляют гарантии на свои объекты и предлагают сервис по обслуживанию в течение определенного периода.
- в новостройках устанавливаются новые инженерные системы и коммуникации.
- как правило, предоставляется выбор планировок и отделки в зависимости от стадии строительства.
- новостройка — хороший «инвестиционный кошелёк». Может приносить доход в виде роста стоимости недвижимости с течением времени.
Вторичное жилье
- в отличие от новостроек, вторичное жилье уже готово к проживанию, и вы можете быстро въехать.
- можно оценить инфраструктуру, район и соседей, так как они уже существуют.
- цены на вторичном рынке могут быть более гибкими, и есть возможность торговаться с продавцом.
- вы видите, как выглядит само жилье, его состояние и возможные проблемы.
- не нужно ждать завершения строительства, и риски связанные с возможными изменениями в планах застройщика могут быть меньше.
В конечном итоге, конечно, решение зависит от ваших приоритетов, сроков, финансовых возможностей и личных предпочтений. Перед принятием решения рекомендуется провести тщательное исследование рынка и, если возможно, получить консультацию у профессионала в области недвижимости.
Новостройка и «вторичка» — критерии выбора
Новострой
Как выбрать квартиру в новостройке? На что обращать внимание? Аспекты, на которые точно следует обратить внимание при выборе квартиры в «новом фонде»:
Расположение и инфраструктура
- Оцените близость квартиры к общественному транспорту, магазинам, школам, больницам и другим необходимым объектам инфраструктуры.
- Исследуйте перспективы развития района в будущем.
Строительная компания и застройщик
- Проверьте репутацию застройщика, изучив отзывы и рейтинги.
- Узнайте об опыте застройщика и его прошлых проектах.
Качество строительства
- Осмотрите образцы завершенных проектов застройщика.
- Обратите внимание на качество используемых стройматериалов и отделочных материалов.
Планировка и площадь квартиры
- Решите, какую площадь вам необходима, и оцените, соответствует ли предлагаемая квартира вашим требованиям.
- Проверьте функциональность и эргономику планировки.
Этаж и вид из окон
- Уточните, на каком этаже расположена квартира, и учтите свои предпочтения по этому вопросу.
- Посмотрите, какие виды открываются из окон.
Безопасность и комфорт
- Узнайте о системах безопасности в доме.
- Проверьте шумоизоляцию и теплоизоляцию квартиры.
Правовой статус
- Уточните правовой статус объекта, проверьте наличие всех необходимых разрешений и документов.
- Позаботьтесь о правильной регистрации договора купли-продажи.
Инфраструктура дома:
- Оцените общую инфраструктуру дома: лифты, парковка, мусоропровод, детская площадка и другие удобства.
Стоимость и финансовые аспекты
- Проанализируйте общие расходы, такие как коммунальные платежи и обслуживание дома.
- Уточните возможность рассрочки или ипотечного кредитования.
Будущее развитие района
- Исследуйте перспективы развития инфраструктуры и цен на недвижимость в данном районе.
Вторичный рынок
На какие критерии обращать внимание, если выбирать квартиру на вторичном рынке? Такого рода жилые объекты также требуют изучения различных аспектов. Вот некоторые критерии, на которые стоит обратить внимание:
- оцените общее техническое состояние квартиры, включая стены, полы, потолки и системы отопления.
- проверьте состояние сантехнических систем и электропроводки. Узнайте, когда последний раз проводились работы по обновлению.
- обратите внимание на состояние окон и дверей. Протекания, трещины или другие дефекты могут потребовать дополнительных затрат.
- узнайте о соседях и общественном порядке в доме. Также оцените состояние общего пространства, лестниц и лифтов.
- проверьте доступность объектов инфраструктуры: магазинов, общественного транспорта, школ и больниц.
- убедитесь, что у продавца есть полные и чистые права на квартиру. Запросите копии всех необходимых документов.
- выясните размер коммунальных платежей и других расходов на обслуживание квартиры.
- изучите статистику преступности в районе, где расположена квартира.
- сравните стоимость квартиры с рыночными ценами в данном районе. Помните, что цена на вторичном рынке может быть предметом торговли.
- оцените благоустройство прилегающих территорий, наличие парков, зон отдыха и детских площадок.
- изучите планы по развитию и благоустройству района в будущем, такие планы могут влиять на стоимость и качество проживания.
Ну и — какую бы вы квартиру не выбрали, помните, что решение о выборе жилья должно соответствовать вашим потребностям и планам на будущее. Кроме того, всегда полезно проконсультироваться с профессионалами в области недвижимости и юристами перед заключением сделки.
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