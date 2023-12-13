Жилая недвижимость в 2024 году: что покупать, если есть деньги — новостройку или «вторичку»

Рынок недвижимости раздумывает, а не замереть ли ему на ближайшие полгода — так ситуацию на данный момент комментируют большинство экспертов. Причин тому несколько: среди основных называют — нестабильную финансовую ситуацию и ряд принятых нововведений (повышение тех же ипотечных ставок, к примеру). Между тем, конечно, квартирный вопрос для многих остаётся весьма острым. Тем, кто готов его решать, специалисты рекомендуют не притормаживать движение. Говорят, что на таком «замершем» рынке шансов приобрести стоящую недвижимость за более-менее адекватные деньги больше, чем в период «лихорадки» рынка. Причём как в первичном, так и во вторичном его сегментах. Поэтому именно сегодня стоит задаваться вопросом вроде — сколько стоит трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге, чтобы успеть стать новосёлом в период относительно затишья.

Новостройка или «вторичка» — где новоселье