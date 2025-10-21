Жильё россиян: у 27% потенциальных заёмщиков уже есть непогашенная ипотека

У большинства таких клиентов, 83%, имеется одна действующая ипотека. У 13% уже есть две ипотеки. Около 4% таких клиентов выплачивают три и более ипотечных кредита.
При действующих жилищных кредитах заявку на новую ипотеку чаще всего подавали жители Тюменской области. Здесь доля таких заёмщиков самая высокая — 33% тех, кто обратился за ипотекой с начала 2025 года. В Санкт-Петербурге и Удмуртской Республике доля таких заёмщиков составила 32%, в Свердловской и Ленинградской областях — 31%. В число лидеров по доле заёмщиков, желающих оформить ипотеку повторно, также вошли Пермский край, Башкортостан, Татарстан и Московская область.
Специалисты банка внимательно следят за уровнем закредитованности заёмщиков. В банке «Дом.РФ» качество кредитного портфеля остаётся высоким.
По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотеке стала рекордной. Доля проблемных жилищных кредитов с начала года выросла на 0,6 п. п., до 1,6%. Регулятор объясняет прирост вызреванием кредитов, выданных заёмщикам с высокой долговой нагрузкой во время ажиотажного спроса перед завершением массовой льготной ипотеки. Суммарный объём просроченной задолженности по ипотеке превысил 170 млрд рублей.
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия