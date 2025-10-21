Прямо сейчас:
Жильё россиян: у 27% потенциальных заёмщиков уже есть непогашенная ипотека
Более четверти заёмщиков, обратившихся в 2025 году в банк «Дом.РФ», чтобы оформить ипотеку, уже выплачивают жилищный кредит. По данным кредитной организации, непогашенный ипотечный кредит есть у 27% потенциальных заёмщиков. В 2021 году доля тех, кто оформлял ипотеку повторно, составляла 21%, в 2020-м доля таких заёмщиков составляла 17%.

У большинства таких клиентов, 83%, имеется одна действующая ипотека. У 13% уже есть две ипотеки. Около 4% таких клиентов выплачивают три и более ипотечных кредита.

При действующих жилищных кредитах заявку на новую ипотеку чаще всего подавали жители Тюменской области. Здесь доля таких заёмщиков самая высокая — 33% тех, кто обратился за ипотекой с начала 2025 года. В Санкт-Петербурге и Удмуртской Республике доля таких заёмщиков составила 32%, в Свердловской и Ленинградской областях — 31%. В число лидеров по доле заёмщиков, желающих оформить ипотеку повторно, также вошли Пермский край, Башкортостан, Татарстан и Московская область.

Специалисты банка внимательно следят за уровнем закредитованности заёмщиков. В банке «Дом.РФ» качество кредитного портфеля остаётся высоким.

По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотеке стала рекордной. Доля проблемных жилищных кредитов с начала года выросла на 0,6 п. п., до 1,6%. Регулятор объясняет прирост вызреванием кредитов, выданных заёмщикам с высокой долговой нагрузкой во время ажиотажного спроса перед завершением массовой льготной ипотеки. Суммарный объём просроченной задолженности по ипотеке превысил 170 млрд рублей.

