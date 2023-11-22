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Жироуловители — оборудование из разряда «незаменимое» для предприятий общепита. Что нужно знать
фото: pikist.com

Жироуловители — оборудование из разряда «незаменимое» для предприятий общепита. Что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:45 22.11.2023

Жироуловители – это оборудование, предназначенное для улавливания жиров и масел из сточных вод, которые образуются в результате кулинарных операций в кухонных помещениях, таких как рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общественного питания —  ecoseti.ru/catalog/zhirouloviteli/.  Устройства играют важную роль в предотвращении загрязнения канализационных систем и водных ресурсов.

Жироуловители - оборудование из разряда "незаменимое" для предприятий общепита. Что нужно знать

Основные функции жироуловителей:

  • улавливание жиров и масел: приспособления оборудованы специальными отделениями и фильтрами, которые позволяют жирам и маслам скапливаться и оседать внутри устройства.
  • разделение воды и жира: тяжелые жировые частицы, проходя через жироуловители, оседают на дне, а более легкая вода остается в верхней части.
  • предотвращение засорения канализационных труб: благодаря улавливанию жиров и масел перед тем, как они попадут в канализацию, жироуловители предотвращают засорение труб.
  • соблюдение стандартов и нормативов: использование жироуловителей является частью соблюдения стандартов и нормативов по охране окружающей среды и заботе о общественном здоровье.
  • облегчение обслуживания систем водоочистки: жироуловители помогают предотвратить образование отложений жира в системах водоочистки, таких как биологические очистные сооружения.

Жироуловители бывают разных типов, включая:

  • механические жироуловители: используются фильтры и отстойные камеры для улавливания жиров.
  • биологические жироуловители: используются микроорганизмы для разложения жиров и масел.
  • электрические жироуловители: используются электрические методы для улавливания и удаления жиров.

Важным момент: жироуловители, несмотря на всю свою простоту, оборудование, требующее тщательного ухода. Их необходимо регулярно обслуживать, что подразумевают, в частности, чистку. Только в таком случае эти «гаджеты для кухни» будут свою работу выполнять в полном объеме, да ещё и в течение долгого срока.

Жироуловители — материалы изготовления

Жироуловители изготавливаются из различных материалов в зависимости от их типа, размера и конструкции. Вот несколько типичных материалов, используемых для производства такого оборудования:

  • нержавеющая сталь: один из самых распространенных материалов для изготовления жироуловителей. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, прочна и долговечна. Она также обеспечивает легкость чистки и обслуживания.
  • пластик: в некоторых случаях жироуловители могут быть изготовлены из высокопрочных пластиков, таких как полипропилен. Пластик обладает химической устойчивостью, но может быть менее прочным по сравнению с нержавеющей сталью.
  • железобетон: для крупных подземных или наземных жироуловителей часто используется железобетон. Этот материал обеспечивает прочность и устойчивость к воздействию грунта и внешних условий.
  • стеклопластик (фибергласс): стеклопластиковые жироуловители могут быть легкими и прочными. Они также устойчивы к коррозии и химически стойки.
  • комбинированные материалы: в некоторых конструкциях используется комбинация различных материалов для оптимизации прочности, стойкости и веса.

Выбор материала зависит от ряда факторов, таких как тип жироуловителя, местоположение, размер, предназначение и бюджет. Например, для небольших бытовых жироуловителей часто используется нержавеющая сталь, тогда как промышленные установки могут требовать более прочных материалов, таких как железобетон.

Жироуловители — где использовать их стоит точно

Жироуловители обычно устанавливают на предприятиях общественного питания, где происходит приготовление пищи, и где существует потенциальная опасность для загрязнения сточных вод жирами и маслами. Вот несколько типичных предприятий общепита, где часто устанавливают жироуловители:

Рестораны:

  • в ресторанах часто используются большие объемы жиров и масел при приготовлении разнообразных блюд. Установка жироуловителя обеспечивает предотвращение попадания этих веществ в канализацию.

Кафе и кофейни:

  • в заведениях, где готовят кофе, выпечку и другие блюда, также может потребоваться установка жироуловителей, особенно если в процессе приготовления используются жиры.

Фастфуд и закусочные:

  • в местах быстрого питания также часто устанавливают жироуловители, так как многие блюда готовятся с использованием масел и жиров.

Столовые и кухни предприятий общественного питания:

  • Кухни и столовые в учреждениях, таких как школы, больницы, предприятия корпоративного обслуживания и другие, также могут использовать жироуловители для обработки сточных вод.

Бары и ночные клубы:

  • в заведениях, где происходит приготовление коктейлей и других напитков, также может быть целесообразна установка жироуловителей.

Отметим, что установка жироуловителей обязательна во многих странах и регионах в соответствии с законодательством по охране окружающей среды и нормативами по очистке сточных вод. Это направлено на предотвращение загрязнения канализационных систем и водных ресурсов жирами и маслами, а также на обеспечение соблюдения санитарных стандартов.

Существуют ли стандарты, по которым производят жироуловители?

Ну и вопросы вдогонку — как выбирать такое оборудование, и где приобретать?

По большому счёту, конечно, существуют стандарты, регулирующие производство и использование жироуловителей. При этом в различных странах и регионах могут действовать различные нормы, но часто производство и установка жироуловителей подпадают под местные строительные и экологические нормы.

Что касается выбора и покупки жироуловителей, то важно учитывать несколько ключевых моментов:

  • размер и производительность: определяются в соответствии с потребностями конкретного предприятия общественного питания. Размеры могут зависеть от объема производимой пищи и ежедневного потока сточных вод.
  • материал.
  • технологии и дополнительные функции: некоторые современные жироуловители могут быть оборудованы дополнительными опциями, такими как автоматическая очистка или мониторинг уровня заполнения. Оцените, нужны ли эти функции и как они могут облегчить обслуживание.
  • установка и обслуживание: стоит обращать внимание на инструкции по установке и обслуживанию, чтобы быть уверенным, что оборудование будет правильно установлено и поддерживается в рабочем состоянии.
  • надежный поставщик: приобретайте жироуловители у надежных поставщиков, которые дают гарантию того, что оборудование соответствуют стандартам.

Жироуловители можно приобрести у специализированных производителей оборудования для кухонных помещений, а также через дилеров и поставщиков систем водоочистки. Важно тщательно исследовать рынок, сравнить различные варианты и выбрать оборудование, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и соблюдает стандарты.

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