Жироуловители — оборудование из разряда «незаменимое» для предприятий общепита. Что нужно знать

Жироуловители – это оборудование, предназначенное для улавливания жиров и масел из сточных вод, которые образуются в результате кулинарных операций в кухонных помещениях, таких как рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общественного питания — ecoseti.ru/catalog/zhirouloviteli/. Устройства играют важную роль в предотвращении загрязнения канализационных систем и водных ресурсов.
Основные функции жироуловителей:
- улавливание жиров и масел: приспособления оборудованы специальными отделениями и фильтрами, которые позволяют жирам и маслам скапливаться и оседать внутри устройства.
- разделение воды и жира: тяжелые жировые частицы, проходя через жироуловители, оседают на дне, а более легкая вода остается в верхней части.
- предотвращение засорения канализационных труб: благодаря улавливанию жиров и масел перед тем, как они попадут в канализацию, жироуловители предотвращают засорение труб.
- соблюдение стандартов и нормативов: использование жироуловителей является частью соблюдения стандартов и нормативов по охране окружающей среды и заботе о общественном здоровье.
- облегчение обслуживания систем водоочистки: жироуловители помогают предотвратить образование отложений жира в системах водоочистки, таких как биологические очистные сооружения.
Жироуловители бывают разных типов, включая:
- механические жироуловители: используются фильтры и отстойные камеры для улавливания жиров.
- биологические жироуловители: используются микроорганизмы для разложения жиров и масел.
- электрические жироуловители: используются электрические методы для улавливания и удаления жиров.
Важным момент: жироуловители, несмотря на всю свою простоту, оборудование, требующее тщательного ухода. Их необходимо регулярно обслуживать, что подразумевают, в частности, чистку. Только в таком случае эти «гаджеты для кухни» будут свою работу выполнять в полном объеме, да ещё и в течение долгого срока.
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Жироуловители — материалы изготовления
Жироуловители изготавливаются из различных материалов в зависимости от их типа, размера и конструкции. Вот несколько типичных материалов, используемых для производства такого оборудования:
- нержавеющая сталь: один из самых распространенных материалов для изготовления жироуловителей. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, прочна и долговечна. Она также обеспечивает легкость чистки и обслуживания.
- пластик: в некоторых случаях жироуловители могут быть изготовлены из высокопрочных пластиков, таких как полипропилен. Пластик обладает химической устойчивостью, но может быть менее прочным по сравнению с нержавеющей сталью.
- железобетон: для крупных подземных или наземных жироуловителей часто используется железобетон. Этот материал обеспечивает прочность и устойчивость к воздействию грунта и внешних условий.
- стеклопластик (фибергласс): стеклопластиковые жироуловители могут быть легкими и прочными. Они также устойчивы к коррозии и химически стойки.
- комбинированные материалы: в некоторых конструкциях используется комбинация различных материалов для оптимизации прочности, стойкости и веса.
Выбор материала зависит от ряда факторов, таких как тип жироуловителя, местоположение, размер, предназначение и бюджет. Например, для небольших бытовых жироуловителей часто используется нержавеющая сталь, тогда как промышленные установки могут требовать более прочных материалов, таких как железобетон.
Жироуловители — где использовать их стоит точно
Жироуловители обычно устанавливают на предприятиях общественного питания, где происходит приготовление пищи, и где существует потенциальная опасность для загрязнения сточных вод жирами и маслами. Вот несколько типичных предприятий общепита, где часто устанавливают жироуловители:
Рестораны:
- в ресторанах часто используются большие объемы жиров и масел при приготовлении разнообразных блюд. Установка жироуловителя обеспечивает предотвращение попадания этих веществ в канализацию.
Кафе и кофейни:
- в заведениях, где готовят кофе, выпечку и другие блюда, также может потребоваться установка жироуловителей, особенно если в процессе приготовления используются жиры.
Фастфуд и закусочные:
- в местах быстрого питания также часто устанавливают жироуловители, так как многие блюда готовятся с использованием масел и жиров.
Столовые и кухни предприятий общественного питания:
- Кухни и столовые в учреждениях, таких как школы, больницы, предприятия корпоративного обслуживания и другие, также могут использовать жироуловители для обработки сточных вод.
Бары и ночные клубы:
- в заведениях, где происходит приготовление коктейлей и других напитков, также может быть целесообразна установка жироуловителей.
Отметим, что установка жироуловителей обязательна во многих странах и регионах в соответствии с законодательством по охране окружающей среды и нормативами по очистке сточных вод. Это направлено на предотвращение загрязнения канализационных систем и водных ресурсов жирами и маслами, а также на обеспечение соблюдения санитарных стандартов.
Существуют ли стандарты, по которым производят жироуловители?
Ну и вопросы вдогонку — как выбирать такое оборудование, и где приобретать?
По большому счёту, конечно, существуют стандарты, регулирующие производство и использование жироуловителей. При этом в различных странах и регионах могут действовать различные нормы, но часто производство и установка жироуловителей подпадают под местные строительные и экологические нормы.
Что касается выбора и покупки жироуловителей, то важно учитывать несколько ключевых моментов:
- размер и производительность: определяются в соответствии с потребностями конкретного предприятия общественного питания. Размеры могут зависеть от объема производимой пищи и ежедневного потока сточных вод.
- материал.
- технологии и дополнительные функции: некоторые современные жироуловители могут быть оборудованы дополнительными опциями, такими как автоматическая очистка или мониторинг уровня заполнения. Оцените, нужны ли эти функции и как они могут облегчить обслуживание.
- установка и обслуживание: стоит обращать внимание на инструкции по установке и обслуживанию, чтобы быть уверенным, что оборудование будет правильно установлено и поддерживается в рабочем состоянии.
- надежный поставщик: приобретайте жироуловители у надежных поставщиков, которые дают гарантию того, что оборудование соответствуют стандартам.
Жироуловители можно приобрести у специализированных производителей оборудования для кухонных помещений, а также через дилеров и поставщиков систем водоочистки. Важно тщательно исследовать рынок, сравнить различные варианты и выбрать оборудование, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и соблюдает стандарты.
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