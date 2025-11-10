«Жить не «на югах», а на востоке»: как изменился спрос на жильё в России к концу 2025 года

Если ещё пять лет назад россияне мечтали о квартире у моря (Крым), в «зелёном» Подмосковье или на берегу Волги в Татарстане, то к концу 2025 года карта интереса к жилью заметно сместилась — в сторону Сибири и Дальнего Востока. Не в погоне за «дальневосточной гектарой», а в поиске баланса: стабильная инфраструктура, доступные цены, экология и… возможность работать из любого окна с видом на Енисей.
Сегодня Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Владивосток и даже Магадан — не «периферия», а точки нового внимания. Причём не только среди пенсионеров и госслужащих, но и среди IT-специалистов, педагогов, дизайнеров, врачей — тех, кто осознал: фриланс и удалёнка позволяют выбирать не «где дешевле», а «где лучше» — и при этом не разориться — https://kras.etagi.com/realty/.
Рассказываем, какие квартиры сегодня в ходу, почему «хрущёвка с видом на парк» вдруг стала дороже новостройки у трассы, и как изменились приоритеты покупателей за последние два года.
Используй удобное оглавление:
- 1 Рынок в целом: стабилизация после бурь
- 2 Кто покупает и зачем: от вынужденной миграции — к осознанному выбору
- 3 Красноярск и «сибирский пояс»: где растёт спрос
- 4 Старый фонд vs новый: победил… компромисс
- 5 Цены: где «выгодно», где «дорого по жизни»
- 6 Что ищут покупатели: не метры, а «метки качества»
- 7 Прогноз на 2026: не взрыв, а уплотнение
Рынок в целом: стабилизация после бурь
К концу 2025 года рынок жилой недвижимости в России вышел на плато после резких колебаний 2022-2024 годов. Господдержка (льготная ипотека под 5-6%, семейная ипотека до 6-%, программы для Дальнего Востока и Северного Кавказа) сохранилась, но её влияние стало более точечным: субсидии теперь работают не как «стимул к покупке любой ценой», а как инструмент поддержки целевых групп — молодых семей, медработников, IT-специалистов.
Основные тенденции по стране:
- спрос умеренный, но устойчивый — без ажиотажа, но и без панического спада;
- цены в рублях выросли на 12-18% за год (в среднем по РФ), но в реальном выражении (с учётом инфляции ~7-8%) — прирост около 5-6%;
- ипотечные ставки стабилизировались: 6,5-8% годовых в базовых программах, 5-6 % — по льготным (при соблюдении условий);
- доля вторичного жилья в продажах — около 58%, новостроек — 42% (в 2023 году соотношение было почти 50/50, но спрос на «готовое» усилился).
Ключевой тренд — переход от спекулятивных покупок к осознанному выбору. Люди всё реже берут «в резерв» или «на вырост». Сегодня важнее:
- как быстро можно въехать,
- сколько стоит отопление зимой,
- есть ли рядом школа/поликлиника/парк,
- и… насколько стабильна связь — для Zoom-совещаний.
Кто покупает и зачем: от вынужденной миграции — к осознанному выбору
Цифровые кочевники
Рост числа фрилансеров, удалёнщиков и владельцев онлайн-бизнесов (по данным SuperJob и hh.ru — +22% за 2 года) напрямую повлиял на географию спроса. Если раньше удалёнка была «временной мерой», то теперь — образ жизни. И вот что интересно: многие из тех, кто уехал из Москвы и Петербурга в 2022-2023, сначала сели «в тёплые южные регионы» — Ростов, Ставрополь, Краснодар. Но к 2025-му часть из них переезжает дальше — в Сибирь.
Почему?
- В южных городах цены на жильё выросли на 40–60 % с 2022 года (спрос перекрыл предложение),
- Летом — перегрев, пробки, шум, растущая плотность,
- А зимой — отопительный сезон в Сибири означает предсказуемость: централизованное отопление, чёткие тарифы, низкий риск скачков цен на коммуналку.
В Ростове за 4 млн купил однушку 35 м² без лифта. В Красноярске за те же деньги — двухкомнатную 56 м² в кирпичном доме 2005 года, с лифтом, в 10 минутах от центра и 5 минутах от лесопарка. Связь — 5G по всей зоне. А зимой не духота, а прохлада и снег. Это не эвакуация — это апгрейд», — делится 34-летний дизайнер из Telegram-чата.
Молодые семьи с запросом на качество жизни
Они ищут не «ближе к метро», а «ближе к детской площадке и велодорожке». И здесь Сибирь — неожиданный фаворит. Города вроде Красноярска, Новосибирска, Томска активно развивают:
- велоинфраструктуру (в Красноярске — 120+ км велодорожек к 2025 г.),
- зелёные зоны (парк «Бугач», «Столбы» в черте города),
- IT-кластеры и центры компетенций (Красноярск — участник нацпроекта «Цифровая экономика»).
«Реверс-миграция»: возвращение на малую родину
Многие, кто уехал в столицы 10-15 лет назад, сейчас возвращаются — с накоплениями, опытом и запросом на спокойствие. Особенно это заметно в регионах с сильными вузами и медцентрами, где можно устроиться на хорошую работу и жить в собственной квартире без ипотеки на 20 лет.
Красноярск и «сибирский пояс»: где растёт спрос
Если обобщить данные федеральных и региональных агентств (по итогам III-IV кв. 2025), то лидеры по росту интереса (просмотры, запросы, показы) в СФО и ДФО — следующие города:
|
Красноярск
|
+34 %
|
78 000 ₽
|
Свердловский, Октябрьский, Железнодорожный
|
Иркутск
|
+28 %
|
69 000 ₽
|
Ленинский, Октябрьский, микрорайон Юность
|
Новосибирск
|
+22 %
|
82 000 ₽
|
Дзержинский, Кировский, Академгородок
|
Владивосток
|
+19 %
|
95 000 ₽
|
Фрунзенский, Ленинский (ближе к центру)
|
Хабаровск
|
+16 %
|
72 000 ₽
|
Индустриальный, Железнодорожный
|
Томск
|
+31 %
|
64 000 ₽
|
Советский, Октябрьский
|
Барнаул
|
+25 %
|
58 000 ₽
|
Центр, Новоалтайск (пригород)
Почему именно Красноярск?
- География: находится почти в центре Азии — удобно для логистики и цифровых проектов с Азией;
- Экология: несмотря на промышленность, город активно «озеленяет» зоны — и рядом — уникальный природный парк «Столбы»;
- Инфраструктура: новый аэропорт, расширение скоростной трассы М53, запуск электробусов;
- Жильё: большой выбор вторички 1990–2010-х гг. — кирпич, нормальная планировка, высота 5–9 этажей, развитая «соседская» среда.
По данным Красноярскстата, за 9 месяцев 2025 года в город прибыло на 12 % больше мигрантов, чем за аналогичный период 2024-го. Причём доля прибывших из ЦФО — 43 %, из ЮФО — 27 %.
Старый фонд vs новый: победил… компромисс
Парадокс 2025 года: новостройки не доминируют, несмотря на активное строительство.
Вторичное жильё (особенно 1980-2010 гг.) — в лидерах по продажам (58 % от объёма). Почему:
- можно въехать сразу — без ожидания сдачи, обманутых дольщиков, задержек,
- часто — лучшее местоположение: ближе к центру, паркам, школам,
- уже сформированная инфраструктура: магазины, аптеки, автобусы «ходят по расписанию»,
- меньше «скрытых издержек»: в старых домах нет платы за обслуживание ЖК «премиум-класса».
Особенно востребованы:
- кирпичные дома 1995–2008 гг. — прочные, с нормальной шумоизоляцией, высотой 5–9 этажей;
«улучшенные» панельки (П-44Т, И-155) — в хорошем состоянии, с лифтами и мусоропроводом, но без «архитектурного экстрима»;
брежневки после капремонта — в регионах их активно ремонтируют по госпрограмме (крыша, фасад, коммуникации).
А вот типичные «хрущёвки» (5-этажки 1960-х) — продаются, но в основном под снос или реновацию. Хотя! Если дом в хорошем районе (например, Красноярск, ул. Ленина, рядом с набережной), то даже «хрущёвка» может стоить дороже новой однушки на окраине.
Новостройки: где и зачем покупают?
Новые дома востребованы в трёх случаях:
- Жильё «под сдачу» — для сдачи в аренду (особенно студии и малогабаритные 1+1 в пешей доступности от вузов и бизнес-центров);
- Семьи с детьми — выбирают проекты от надёжных застройщиков с соцобъектами «внутри квартала» (детсад, школа, поликлиника);
- Участники госпрограмм — например, IT-специалисты по льготной ипотеке 3 % (да, она ещё работает!) — берут в новых ЖК с повышенной энергоэффективностью.
Но есть нюанс: «перекос» в сторону комфорт-класса. Элитные проекты (с консьержем, подземным паркингом, SPA) — почти не строятся. Бизнес-класс выжил только в Москве и СПб. В регионах — масс-маркет и «улучшенный стандарт»:
- энергоэффективные стены (утепление 150 мм),
- двухкамерные окна с энергосберегающим стеклом,
- лифты в каждом подъезде (включая грузовой),
- закрытая территория, но без излишеств.
Цены: где «выгодно», где «дорого по жизни»
Средние цены на вторичное жильё по РФ (конец 2025 г.):
|
Москва
|
340 000 ₽
|
+9 %
|
Санкт-Петербург
|
220 000 ₽
|
+11 %
|
Краснодар
|
135 000 ₽
|
+14 %
|
Ростов-на-Дону
|
115 000 ₽
|
+16 %
|
Екатеринбург
|
98 000 ₽
|
+10 %
|
Красноярск
|
78 000 ₽
|
+18 %
|
Новосибирск
|
82 000 ₽
|
+13 %
|
Иркутск
|
69 000 ₽
|
+22 %
|
Владивосток
|
95 000 ₽
|
+12 %
|
Магадан
|
62 000 ₽
|
+27 % (!)
Для сравнения — типовая 2-комнатная квартира (54 м²):
- в Краснодаре — от 6,8 млн ₽,
- в Ростове — от 5,7 млн ₽,
- в Красноярске — от 4,2 млн ₽,
- в Иркутске — от 3,7 млн ₽,
- в Томске — от 3,5 млн ₽.
А если взять 3-комнатную (72 м²) в кирпичном доме с ремонтом и мебелью — то в Красноярске можно уложиться в 5,5-6 млн ₽. В Краснодаре за такие деньги — однушка у ж/д вокзала.
Почему рост цен в Сибири ускоряется?
- Спрос растёт быстрее предложения — строительство не успевает за миграционным потоком;
- Логистика и материалы: рост транспортных издержек на доставку (металл, плитка, сантехника) — но он компенсируется меньшими затратами на землю;
- Инфляция в стройотрасли — +10-12% к стоимости кв.м в новостройках;
- Социальный фактор: люди готовы переплатить 10-15% за «район с будущим» — где скоро откроют школу или поликлинику.
Но важно: цены не «взлетели», а «догоняют». В 2021 году соотношение «Москва / Красноярск» по цене м² было ~5:1. Сейчас — ~4,3:1. И эта динамика кажется справедливой.
Что ищут покупатели: не метры, а «метки качества»
Сегодня при просмотре квартиры мало кто спрашивает: «Сколько квадратов?» Гораздо чаще — вот такие вопросы:
- «А интернет 100 Мбит/с стабильно идёт?» Спрос на оптоволокно в подъезде вырос на 65%;
- «Есть ли подвал или кладовка?» Для хранения заготовок, велосипедов, лыж — особенно в Сибири;
- «Какая толщина стен?» Чтобы знать: будет ли слышен сосед при просмотре сериала;
- «А окна выходят во двор или на улицу?» Тишина vs вид — личный выбор, но запрос есть;
- «Где ближайший пункт выдачи?» Wildberries, Ozon, СберМаркет — важнее, чем «пятёрочка» через дорогу.
Также резко вырос интерес к:
- квартирам с балконом/лоджией под кабинет — для фрилансеров;
- домам с парковкой «во дворе, но закрыто» — не подземный паркинг, а огороженная зона;
- поквартирным системам вентиляции с рекуперацией — особенно в новых домах (чтобы не открывать окна в -35°С).
Прогноз на 2026: не взрыв, а уплотнение
Эксперты (Росстат, НАФИ, АИЖК) ожидают в 2026 году:
- замедления роста цен до 6-8% в среднем по РФ;
- усиления спроса на комфортное жильё среднего класса — не «дешёвое», не «премиум», а «рациональное»;
- роста интереса к совместным проектам (ко-хоминг, cohousing): молодые семьи покупают соседние квартиры и объединяют лоджии или кладовки;
- развития рынка реконструкции старого фонда — особенно в исторических районах Красноярска и Иркутска.
И главное — географической перезагрузки. Россия перестаёт быть «страной двух столиц и юга». Появляется новая дуга устойчивости: от Новосибирска до Владивостока. И она строится не на дотациях, а на осознанном выборе людей, которые поняли:
Жить можно не там, где привыкли, а там, где комфортно — и где квадратный метр не стоит ползарплаты.
