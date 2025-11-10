«Жить не «на югах», а на востоке»: как изменился спрос на жильё в России к концу 2025 года

Если ещё пять лет назад россияне мечтали о квартире у моря (Крым), в «зелёном» Подмосковье или на берегу Волги в Татарстане, то к концу 2025 года карта интереса к жилью заметно сместилась — в сторону Сибири и Дальнего Востока. Не в погоне за «дальневосточной гектарой», а в поиске баланса: стабильная инфраструктура, доступные цены, экология и… возможность работать из любого окна с видом на Енисей.

Сегодня Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Владивосток и даже Магадан — не «периферия», а точки нового внимания. Причём не только среди пенсионеров и госслужащих, но и среди IT-специалистов, педагогов, дизайнеров, врачей — тех, кто осознал: фриланс и удалёнка позволяют выбирать не «где дешевле», а «где лучше» — и при этом не разориться — https://kras.etagi.com/realty/.

Рассказываем, какие квартиры сегодня в ходу, почему «хрущёвка с видом на парк» вдруг стала дороже новостройки у трассы, и как изменились приоритеты покупателей за последние два года.

Рынок в целом: стабилизация после бурь

К концу 2025 года рынок жилой недвижимости в России вышел на плато после резких колебаний 2022-2024 годов. Господдержка (льготная ипотека под 5-6%, семейная ипотека до 6-%, программы для Дальнего Востока и Северного Кавказа) сохранилась, но её влияние стало более точечным: субсидии теперь работают не как «стимул к покупке любой ценой», а как инструмент поддержки целевых групп — молодых семей, медработников, IT-специалистов.

Основные тенденции по стране:

спрос умеренный, но устойчивый — без ажиотажа, но и без панического спада;

цены в рублях выросли на 12-18% за год (в среднем по РФ), но в реальном выражении (с учётом инфляции ~7-8%) — прирост около 5-6%;

ипотечные ставки стабилизировались: 6,5-8% годовых в базовых программах, 5-6 % — по льготным (при соблюдении условий);

доля вторичного жилья в продажах — около 58%, новостроек — 42% (в 2023 году соотношение было почти 50/50, но спрос на «готовое» усилился).

Ключевой тренд — переход от спекулятивных покупок к осознанному выбору. Люди всё реже берут «в резерв» или «на вырост». Сегодня важнее:

как быстро можно въехать,

сколько стоит отопление зимой,

есть ли рядом школа/поликлиника/парк,

и… насколько стабильна связь — для Zoom-совещаний.

Кто покупает и зачем: от вынужденной миграции — к осознанному выбору

Цифровые кочевники

Рост числа фрилансеров, удалёнщиков и владельцев онлайн-бизнесов (по данным SuperJob и hh.ru — +22% за 2 года) напрямую повлиял на географию спроса. Если раньше удалёнка была «временной мерой», то теперь — образ жизни. И вот что интересно: многие из тех, кто уехал из Москвы и Петербурга в 2022-2023, сначала сели «в тёплые южные регионы» — Ростов, Ставрополь, Краснодар. Но к 2025-му часть из них переезжает дальше — в Сибирь.

Почему?

В южных городах цены на жильё выросли на 40–60 % с 2022 года (спрос перекрыл предложение),

Летом — перегрев, пробки, шум, растущая плотность,

А зимой — отопительный сезон в Сибири означает предсказуемость: централизованное отопление, чёткие тарифы, низкий риск скачков цен на коммуналку.

В Ростове за 4 млн купил однушку 35 м² без лифта. В Красноярске за те же деньги — двухкомнатную 56 м² в кирпичном доме 2005 года, с лифтом, в 10 минутах от центра и 5 минутах от лесопарка. Связь — 5G по всей зоне. А зимой не духота, а прохлада и снег. Это не эвакуация — это апгрейд», — делится 34-летний дизайнер из Telegram-чата.

Молодые семьи с запросом на качество жизни

Они ищут не «ближе к метро», а «ближе к детской площадке и велодорожке». И здесь Сибирь — неожиданный фаворит. Города вроде Красноярска, Новосибирска, Томска активно развивают:

велоинфраструктуру (в Красноярске — 120+ км велодорожек к 2025 г.),

зелёные зоны (парк «Бугач», «Столбы» в черте города),

IT-кластеры и центры компетенций (Красноярск — участник нацпроекта «Цифровая экономика»).

«Реверс-миграция»: возвращение на малую родину

Многие, кто уехал в столицы 10-15 лет назад, сейчас возвращаются — с накоплениями, опытом и запросом на спокойствие. Особенно это заметно в регионах с сильными вузами и медцентрами, где можно устроиться на хорошую работу и жить в собственной квартире без ипотеки на 20 лет.

Красноярск и «сибирский пояс»: где растёт спрос

Если обобщить данные федеральных и региональных агентств (по итогам III-IV кв. 2025), то лидеры по росту интереса (просмотры, запросы, показы) в СФО и ДФО — следующие города:

Красноярск +34 % 78 000 ₽ Свердловский, Октябрьский, Железнодорожный Иркутск +28 % 69 000 ₽ Ленинский, Октябрьский, микрорайон Юность Новосибирск +22 % 82 000 ₽ Дзержинский, Кировский, Академгородок Владивосток +19 % 95 000 ₽ Фрунзенский, Ленинский (ближе к центру) Хабаровск +16 % 72 000 ₽ Индустриальный, Железнодорожный Томск +31 % 64 000 ₽ Советский, Октябрьский Барнаул +25 % 58 000 ₽ Центр, Новоалтайск (пригород) Обратите внимание: самые высокие темпы роста — не в приморских «звёздах», а в городах с научной, промышленной и логистической базой. Красноярск — яркий пример: крупный транспортный узел (аэроузел, ж/д, Енисей), мощная энергетика, университеты, растущий IT-сектор — и при этом цены в 2,5-3 раза ниже, чем в Краснодаре или Сочи.

Почему именно Красноярск?

География: находится почти в центре Азии — удобно для логистики и цифровых проектов с Азией;

Экология: несмотря на промышленность, город активно «озеленяет» зоны — и рядом — уникальный природный парк «Столбы»;

Инфраструктура: новый аэропорт, расширение скоростной трассы М53, запуск электробусов;

Жильё: большой выбор вторички 1990–2010-х гг. — кирпич, нормальная планировка, высота 5–9 этажей, развитая «соседская» среда.

По данным Красноярскстата, за 9 месяцев 2025 года в город прибыло на 12 % больше мигрантов, чем за аналогичный период 2024-го. Причём доля прибывших из ЦФО — 43 %, из ЮФО — 27 %.

Старый фонд vs новый: победил… компромисс

Парадокс 2025 года: новостройки не доминируют, несмотря на активное строительство.

Вторичное жильё (особенно 1980-2010 гг.) — в лидерах по продажам (58 % от объёма). Почему:

можно въехать сразу — без ожидания сдачи, обманутых дольщиков, задержек,

часто — лучшее местоположение: ближе к центру, паркам, школам,

уже сформированная инфраструктура: магазины, аптеки, автобусы «ходят по расписанию»,

меньше «скрытых издержек»: в старых домах нет платы за обслуживание ЖК «премиум-класса».

Особенно востребованы:

кирпичные дома 1995–2008 гг. — прочные, с нормальной шумоизоляцией, высотой 5–9 этажей;

«улучшенные» панельки (П-44Т, И-155) — в хорошем состоянии, с лифтами и мусоропроводом, но без «архитектурного экстрима»;

брежневки после капремонта — в регионах их активно ремонтируют по госпрограмме (крыша, фасад, коммуникации).

А вот типичные «хрущёвки» (5-этажки 1960-х) — продаются, но в основном под снос или реновацию. Хотя! Если дом в хорошем районе (например, Красноярск, ул. Ленина, рядом с набережной), то даже «хрущёвка» может стоить дороже новой однушки на окраине.

Новостройки: где и зачем покупают?

Новые дома востребованы в трёх случаях:

Жильё «под сдачу» — для сдачи в аренду (особенно студии и малогабаритные 1+1 в пешей доступности от вузов и бизнес-центров); Семьи с детьми — выбирают проекты от надёжных застройщиков с соцобъектами «внутри квартала» (детсад, школа, поликлиника); Участники госпрограмм — например, IT-специалисты по льготной ипотеке 3 % (да, она ещё работает!) — берут в новых ЖК с повышенной энергоэффективностью.

Но есть нюанс: «перекос» в сторону комфорт-класса. Элитные проекты (с консьержем, подземным паркингом, SPA) — почти не строятся. Бизнес-класс выжил только в Москве и СПб. В регионах — масс-маркет и «улучшенный стандарт»:

энергоэффективные стены (утепление 150 мм),

двухкамерные окна с энергосберегающим стеклом,

лифты в каждом подъезде (включая грузовой),

закрытая территория, но без излишеств.

Цены: где «выгодно», где «дорого по жизни»

Средние цены на вторичное жильё по РФ (конец 2025 г.):

Москва 340 000 ₽ +9 % Санкт-Петербург 220 000 ₽ +11 % Краснодар 135 000 ₽ +14 % Ростов-на-Дону 115 000 ₽ +16 % Екатеринбург 98 000 ₽ +10 % Красноярск 78 000 ₽ +18 % Новосибирск 82 000 ₽ +13 % Иркутск 69 000 ₽ +22 % Владивосток 95 000 ₽ +12 % Магадан 62 000 ₽ +27 % (!) Да, рост в Сибири и на ДВ — выше среднего. Но! Абсолютные значения всё ещё в 2-4 раза ниже южных и столичных.

Для сравнения — типовая 2-комнатная квартира (54 м²):

в Краснодаре — от 6,8 млн ₽,

в Ростове — от 5,7 млн ₽,

в Красноярске — от 4,2 млн ₽,

в Иркутске — от 3,7 млн ₽,

в Томске — от 3,5 млн ₽.

А если взять 3-комнатную (72 м²) в кирпичном доме с ремонтом и мебелью — то в Красноярске можно уложиться в 5,5-6 млн ₽. В Краснодаре за такие деньги — однушка у ж/д вокзала.

Почему рост цен в Сибири ускоряется?

Спрос растёт быстрее предложения — строительство не успевает за миграционным потоком; Логистика и материалы: рост транспортных издержек на доставку (металл, плитка, сантехника) — но он компенсируется меньшими затратами на землю; Инфляция в стройотрасли — +10-12% к стоимости кв.м в новостройках; Социальный фактор: люди готовы переплатить 10-15% за «район с будущим» — где скоро откроют школу или поликлинику.

Но важно: цены не «взлетели», а «догоняют». В 2021 году соотношение «Москва / Красноярск» по цене м² было ~5:1. Сейчас — ~4,3:1. И эта динамика кажется справедливой.

Что ищут покупатели: не метры, а «метки качества»

Сегодня при просмотре квартиры мало кто спрашивает: «Сколько квадратов?» Гораздо чаще — вот такие вопросы:

«А интернет 100 Мбит/с стабильно идёт?» Спрос на оптоволокно в подъезде вырос на 65%;

«Есть ли подвал или кладовка?» Для хранения заготовок, велосипедов, лыж — особенно в Сибири;

«Какая толщина стен?» Чтобы знать: будет ли слышен сосед при просмотре сериала;

«А окна выходят во двор или на улицу?» Тишина vs вид — личный выбор, но запрос есть;

«Где ближайший пункт выдачи?» Wildberries, Ozon, СберМаркет — важнее, чем «пятёрочка» через дорогу.

Также резко вырос интерес к:

квартирам с балконом/лоджией под кабинет — для фрилансеров;

домам с парковкой «во дворе, но закрыто» — не подземный паркинг, а огороженная зона;

поквартирным системам вентиляции с рекуперацией — особенно в новых домах (чтобы не открывать окна в -35°С).

Прогноз на 2026: не взрыв, а уплотнение

Эксперты (Росстат, НАФИ, АИЖК) ожидают в 2026 году:

замедления роста цен до 6-8% в среднем по РФ;

усиления спроса на комфортное жильё среднего класса — не «дешёвое», не «премиум», а «рациональное»;

роста интереса к совместным проектам (ко-хоминг, cohousing): молодые семьи покупают соседние квартиры и объединяют лоджии или кладовки;

развития рынка реконструкции старого фонда — особенно в исторических районах Красноярска и Иркутска.

И главное — географической перезагрузки. Россия перестаёт быть «страной двух столиц и юга». Появляется новая дуга устойчивости: от Новосибирска до Владивостока. И она строится не на дотациях, а на осознанном выборе людей, которые поняли:

Жить можно не там, где привыкли, а там, где комфортно — и где квадратный метр не стоит ползарплаты.

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 17