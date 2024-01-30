Житель Бахчисарая доказал факт проживания в блокадном Ленинграде — решение суда

Бахчисарайским районным судом Республики Крым удовлетворены требования Прокурора Бахчисарайского района, обратившегося с заявлением в интересах жителя города Бахчисарай 1936 года рождения, об установлении факта проживания в блокадном Ленинграде.

Материалами гражданского дела установлено, что в период с сентября 1941 года по февраль 1942 года Геннадий Иванович проживал в Ленинграде. Геннадий Иванович в судебном заседании дал свои пояснения, в которых рассказал об ужасах того времени, которые ему пришлось пережить в малолетнем возрасте. Оставшись без родительского попечения, маленьким мальчиком Геннадий Иванович оказался в детском доме, воспитанников которого эвакуировали из блокадного Ленинграда. Архивные справки и личные пояснения заявителя стали основанием для подтверждения факта его проживания в практически уничтоженном городе, — сообщили в пресс-службе суда.