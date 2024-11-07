Житель Балаклавского района Севастополя обвиняется в экстремистской деятельности. А все соцсети…

31-летний житель Балаклавского района разместил на странице одной из популярных социальных сетей доступные для просмотра неограниченному кругу лиц сведения, содержащие признаки унижения человеческого достоинства по этнотерриториальному признаку.
Как уточнили в Следственном комитете, семью месяцами ранее этот же гражданин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния.
Преступная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе спецмероприятий, проведённых сотрудниками УМВД по г. Севастополю.
Мужчине предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства группы лиц по признаку происхождения, совершенном с использованием сети «Интернет», после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние. Проведены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база, — сообщили в Следкоме.
Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя