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Житель Балаклавского района Севастополя обвиняется в экстремистской деятельности
Фото: Следком

Житель Балаклавского района Севастополя обвиняется в экстремистской деятельности. А все соцсети…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:43 07.11.2024

31-летний житель Балаклавского района разместил на странице одной из популярных социальных сетей доступные для просмотра неограниченному кругу лиц сведения, содержащие признаки унижения человеческого достоинства по этнотерриториальному признаку.

Как уточнили в Следственном комитете, семью месяцами ранее этот же гражданин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния.

Преступная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе спецмероприятий, проведённых сотрудниками УМВД по г. Севастополю.

Мужчине предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства группы лиц по признаку происхождения, совершенном с использованием сети «Интернет», после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние. Проведены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база, — сообщили в Следкоме.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

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