Житель Белогорского района пойдёт под суд за взяточничество и мошенничество при получении соцвыплат

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:44 07.08.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Белогорского района, обвиняемого в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что в 2023 году предприниматель обратился к действующему на тот момент должностному лицу департамента труда и соцзащиты администрации Белогорского района с просьбой посодействовать в оформлении пособия на развитие предпринимательской деятельности за вознаграждение.

В действительности, документально оформленным единовременным пособием коммерсант распорядился по собственному усмотрению. За подготовку соответствующих документов и признание контракта исполненным должностному лицу было передано в качестве взятки 65 тысяч рублей. Также мужчина выступил посредником в даче взятки для реализации аналогичной схемы его знакомым.

Преступные действия были выявлены во взаимодействии сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.

Расследование уголовного дела завершено. Следователем проведены необходимые следственные действия, дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы.

Ранее уголовное дело в отношении должностного лица было направлено в суд для рассмотрения по существу.

