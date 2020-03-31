Житель Челябинской области в Севастополе мошенничал с банковскими картами — «нагрел» горожан на 370 тысяч рублей

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе закончено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в мошенничестве с банковскими картами. На счету злоумышленника 27 эпизодов незаконной деятельности в отношении жителей Севастополя и Крыма. Сумма ущерба, причиненная пострадавшим, составляет более 370 тысяч рублей.

Как упоминалось ранее, злоумышленник действовал удалённо, используя средства мобильной связи. Он совершал звонки жителям полуострова под видом сотрудника банка. Мужчина в разговоре с потерпевшими сообщал, что их платежные карты заблокированы. Для активации подозреваемый просил граждан подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд платежных операций. Таким образом, граждане, не подозревая обмана, совершали денежные переводы от 10000 до 30000 рублей на телефонные номера злоумышленника. Затем мужчина переводил деньги на свои банковские карты и обналичивал их, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

34-летний гражданин был задержан по месту жительства в Челябинске. Задержание проходило при участии сотрудников УУР УМВД России по г. Севастополю и коллег из Челябинска, а также при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Челябинской области.

В жилом помещении правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемые в противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время злоумышленник арестован.