Житель Джанкоя украл золотые украшения и деньги на сумму более 700 тысяч рублей. Попался через два года

Житель Джанкоя проведет в исправительной колонии общего режима 2 года 3 месяца за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. После освобождения он еще полгода будет ограничен в свободе. Таков приговор Джанкойского районного суда Республики Крым.

Согласно материалам уголовного дела, два года назад молодой джанкоец проник в чужое домовладение и украл у его хозяев денежные средства в размере около 200 тысяч рублей и золотые украшения на общую сумму 568 тысяч рублей. Попался вор только спустя двухлетний период при сдаче одного из золотых украшений в ломбард. После предъявления сотрудниками правоохранительных органов ювелирного украшения потерпевшей и его опознания ею, вычислить человека, который сдал в ломбард эту вещь, не составило труда правоохранителям, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Более того, потерпевшие, после предъявления фото молодого человека, узнали в нём курьера из службы доставки еды, который неоднократно привозил им еду в тот период.

В судебном заседании 36-летний подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении не признал. В качестве пояснений он отметил, что в ломбарде он что-то покупал и продавал через интернет и если не получалось продать — возвращал обратно, а также покупал непосредственно золото у ломбарда «с рук».

При этом, при допросе в качестве обвиняемого, молодой человек признавался, что это он совершил кражу путем проникновения в дом, показывал, где брал деньги и золотые украшения, а также рассказал, как распорядился награбленным: деньги потратил, а золото сдал в ломбард.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, суд пришел к выводу о его виновности в содеянном, что подтверждено совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе его показаниями, данными при производстве предварительного расследования.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,в» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначил ему наказание в условиях изоляции от общества.

Гражданский иск в суд не был заявлен. Приговор не вступил в законную силу.