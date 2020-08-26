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Житель Джанкойского района получил 13 лет колонии за совершение развратных действий против школьницы
Фото: Следком

Житель Джанкойского района получил 13 лет колонии за совершение развратных действий против школьницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:40 26.08.2020

В Крыму вынесли приговор в отношении 32-летненго жителя Джанкойского района. Он признан виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по городу Джанкой и судом установлено, что днем 4 сентября 2019 года мужчина ехал за рулем автомобиля по улице одного из сел Джанкойского района, заметив идущую вдоль дороги 13-летнюю девочку, которая возвращалась со школы домой. Злоумышленник вышел из машины, проследовал за ней, напал, нанеся удар кулаком по лицу, и оттащил на пустырь в безлюдное место, где совершил в отношении нее развратные действия. Девочка, сопротивляясь, закричала о помощи, чем спугнула незнакомца, — сообщили в региональном управлении Следкома.

В короткие сроки подозреваемый был задержан и опознан потерпевшей. В рамках возбужденного дела по ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.

Суд Джанкойского района на основании собранных следствием доказательств признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Житель Джанкойского района получил 13 лет колонии за совершение развратных действий против школьницы

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