Житель Евпатории отправится в колонию за угон, кражи и причинение тяжких телесных повреждений

Какой «интересный» июнь у мужчины был…

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч.ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве перечислили «подвиги» евпаторийца. Заметим, все преступления были совершены в июне.

По версии следствия, в начале июня 2023 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, через незапертую дверь проник в автомобиль «Рено Логан», припаркованный возле дома потерпевшего. С помощью ключа, который остался в замке зажигания, злоумышленник запустил двигатель и совершил угон транспортного средства.

В июне текущего года осужденный, находясь по месту жительства своего знакомого, украл принадлежащий ему телефон. При аналогичных обстоятельствах мужчина совершил кражу еще одного телефона. Также установлено, что в июне текущего года злоумышленник из помещения подъезда одного из многоквартирных домов украл велосипед.

В конце июня текущего года осужденный, находясь на прилегающей территории к многоквартирному дому на проспекте Победы, в ходе конфликта со своим знакомым нанес последнему несколько ударов ножом в область брюшной полости.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.