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Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве сожительницы в 2018 году

Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве сожительницы в 2018 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:52 31.01.2024

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю 51-летнему жителю Феодосии предъявлено обвинение в убийстве местной жительницы, совершенном пять лет назад (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что в ночь на 29 декабря 2018 года нетрезвый мужчина после ссоры со своей 65-летней сожительницей проник в ее дом в селе Солнечное, похитил деньги и найденным там же кухонным ножом нанес ей удар в грудь, от которого пострадавшая скончалась на месте. Понимая, что его будут разыскивать, злоумышленник покинул место преступления.

Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Судакского городского округа, нелегально подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет местонахождение обвиняемого было установлено, он был задержан в Судаке сотрудниками территориального отдела патрульно-постовой службы, — сообщили в Следственном комитете.

На допросе свою причастность к совершению преступления мужчина признал, во время проверки показаний на месте рассказав об обстоятельствах того дня.

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По ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства совершения убийства жительницы Феодосии и события, им предшествующие.

Житель Феодосии заключен под стражу по обвинению в убийстве сожительницы в 2018 году

Фото: Следком.

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