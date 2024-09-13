Житель г. Саки «присвоил» 30 метров оцинкованного железа. В пострадавших — коммунальное предприятие города

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Сакского района, работающий на данном предприятии сторожем. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что заметил лежащий на территории объекта профнастил. Ночью, имея умысел на присвоение чужого имущества, он вывез на своем автомобиле на свой участок железные листы, впоследствии, из которых соорудил ограждение. Незаконно присвоенное имущество изъято и возвращено в законное владение предприятия. Дознавателем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.