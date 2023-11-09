Житель Красноперекопска «загремел» в колонию за приобретение и хранение наркотических средств

Красноперекопский районный суд Республики Крым привлек к уголовной ответственности ранее судимого 30-летнего жителя города Красноперекопска за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

2 июня 2023 года в утреннее время 30-летний житель города Красноперекопска будучи лицом, допускающим немедицинское потребление наркотических средств синтетического происхождения находясь возле Северо-Крымского канала, расположенного за микрорайоном 10 г. Красноперекопска обнаружил полимерный пакетик с пазовым замком и полоской красного цвета, с порошкообразным веществом бежевого цвета, понимая, что внутри обнаруженного им пакетика находится наркотическое средство «соль», с целью его дальнейшего употребления, без цели сбыта, завернул его в фольгу и поместил в находящуюся при нем картонную коробку из-под сигарет марки «2222», которую поместил в левый наружный карман штанов. В ходе проведения личного досмотра данного гражданина, сотрудниками полиции в левом наружном кармане штанов была обнаружена картонная коробка из-под сигарет марки «2222», внутри которой находился сверток фольги, содержащий полимерный пакетик с пазовым замком и полоской красного цвета, с порошкообразным веществом бежевого цвета, — отмечают в пресс-службе суда.

Согласно заключению эксперта предоставленное на экспертизу вещество содержит в своем составе наркотическое средство.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, отрицательной характеристики, по совокупности приговоров подсудимому было назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Красноперекопского районного суда