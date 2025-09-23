Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Житель Первомайского района признан виновным в реабилитации нацизма и надругательстве над флагом РФ
Новости Республики

Житель Первомайского района признан виновным в реабилитации нацизма и надругательстве над флагом РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:15 23.09.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю села Правда Первомайского района. Он признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично, а также в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, ст. 329 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 19 сентября 2024 года фигурант в помещении продуктового магазина поселка Первомайское осквернил Государственный флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту, изображенные на коробке для сбора гуманитарной помощи.

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность жителя Первомайского района в совершенных преступлениях.

Приговором суда он приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен  права заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях, сроком на два года.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x