Житель Первомайского района признан виновным в реабилитации нацизма и надругательстве над флагом РФ

Следствием и судом установлено, что 19 сентября 2024 года фигурант в помещении продуктового магазина поселка Первомайское осквернил Государственный флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту, изображенные на коробке для сбора гуманитарной помощи.

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность жителя Первомайского района в совершенных преступлениях.

Приговором суда он приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях, сроком на два года.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю