Житель Первомайского района признан виновным в реабилитации нацизма и надругательстве над флагом РФ

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю села Правда Первомайского района. Он признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично, а также в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, ст. 329 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 19 сентября 2024 года фигурант в помещении продуктового магазина поселка Первомайское осквернил Государственный флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту, изображенные на коробке для сбора гуманитарной помощи.
Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ России.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность жителя Первомайского района в совершенных преступлениях.
Приговором суда он приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях, сроком на два года.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
