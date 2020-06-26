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Житель Рязани подозревается в даче взятки сотруднику полиции за возврат «Газели» с нелегальным спиртом
Фото: Следком

Житель Рязани подозревается в даче взятки сотруднику полиции за возврат «Газели» с нелегальным спиртом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:08 26.06.2020

В Крыму возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Рязани, подозреваемого в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч.3. ст. 291 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчи установлено, что сотрудниками полиции при въезде на полуостров была выявлена и изъята «ГАЗель» со спиртосодержащей продукцией без необходимых документов. Спустя время к сотруднику полиции, в чьем производстве находились материалы по данному нарушению, обратился напарник водителя с предложением за взятку вернуть автомобиль и груз. Страж порядка отказался, предупредив гражданина, что данные действия являются уголовно-наказуемым преступлением. Однако житель Рязани продолжил противоправные действия, положив 50 тысяч рублей оперативнику на стол, — рассказали подробности дела в Следкоме.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время следствие готовится предъявить ему обвинение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Рязани подозревается в даче взятки сотруднику полиции за возврат «Газели» с нелегальным спиртом

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