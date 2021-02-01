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Житель Ростовской области пытался дать взятку должностному лицу «Крымской железной дороги»
Скриншот: УФСБ

Житель Ростовской области пытался дать взятку должностному лицу «Крымской железной дороги»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:04 01.02.2021

По информации Следкома, в Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ростовской области. Он подозревается в покушении на дачу взятки в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ).

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что осенью 2020 года между ФГУП «Крымская железная дорога» и коммерческой организацией был заключен договор на поставку экскаватора. Фирмой в соответствии с указанным договором был поставлен экскаватор без документов, подтверждающих соответствие технических характеристик, указанным в аукционной документации. В связи с чем в январе текущего года ФГУП «Крымская железная дорога» направило в адрес данной фирмы уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Тогда мужчина, представившись от имени коммерческой организации, с целью положительного решения вопроса по поставленному товару, передал начальнику отдела организации закупок ФГУП «Крымская железная дорога» взятку в размере 750 тысяч рублей. Однако действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Свою вину подозреваемый признает, сотрудничает с органами следствия. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Ростовской области пытался дать взятку должностному лицу «Крымской железной дороги»

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