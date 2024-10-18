Житель Ростовской области накопил штрафов за нарушения ПДД на 300 тысяч рублей. Попался ДПС на трассе «Таврида»

При осуществлении надзора за дорожным движением на трассе «Таврида» экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Ленинского района остановил автомобиль «ЛАДА Приора», за рулем которого находился 50-летний житель Ростовской области.
При проверке водителя было установлено, что мужчина является злостным нарушителем Правил дорожного движения и за ним числится более 300 неоплаченных административных штрафов за нарушение требований скоростного режима по камерам фиксации нарушений ПДД на общую сумму около 300 тысяч рублей. В ходе разбирательства сотрудниками службы судебных приставов наложен арест на транспортное средство и автомобиль помещен на специализированную стоянку. Забрать авто владелец сможет после погашения задолженности в полном объеме. Госавтоинспекция рекомендует водителям своевременно оплачивать штрафы и напоминает, что при оплате в 20-дневный срок с момента вынесения постановления предоставляется скидка в размере 50%, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Получить информации о штрафах можно через онлайн-сервис ГИБДД «Узнать о штрафах» на официальном сайте gibdd.ru или через онлайн-портал «Госуслуги».
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: ГИБДД Крыма