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астополя на одном из интернет-сайтов купил амфетамин, забирал через тайник в лесу. Полиция оказалась рядом

Житель Севастополя на одном из интернет-сайтов купил амфетамин, забирал через тайник в лесу. Полиция оказалась рядом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:57 18.08.2021

Запрещённое вещество 28-летний житель Севастополя приобрёл с помощью тайниковой закладки для личного употребления.

Ночью, во время патрулирования сотрудники дорожно-патрульной службы заметили двух молодых мужчин, выходящих из лесного массива в районе Сапун-горы. Заметив полицейских, они попытались избежать встречи со стражами правопорядка, но скрыться им не удалось. Как оказалось, приятели нервничали не зря – оба имели признаки наркотического опьянения, а у одного из них в ходе личного досмотра был обнаружен зип-пакет с белым порошком. Результат проведённой криминалистической экспертизы подтвердил, что содержимое пакета является психотропным веществом – амфетамином. Задержанный рассказал, что приобрёл наркотик с помощью покупки координат тайниковой закладки на одном из интернет-сайтов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Житель Севастополя на одном из интернет-сайтов купил амфетамин, забирал через тайник в лесу. Полиция оказалась рядом

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