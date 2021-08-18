Житель Севастополя на одном из интернет-сайтов купил амфетамин, забирал через тайник в лесу. Полиция оказалась рядом

Запрещённое вещество 28-летний житель Севастополя приобрёл с помощью тайниковой закладки для личного употребления.

Ночью, во время патрулирования сотрудники дорожно-патрульной службы заметили двух молодых мужчин, выходящих из лесного массива в районе Сапун-горы. Заметив полицейских, они попытались избежать встречи со стражами правопорядка, но скрыться им не удалось. Как оказалось, приятели нервничали не зря – оба имели признаки наркотического опьянения, а у одного из них в ходе личного досмотра был обнаружен зип-пакет с белым порошком. Результат проведённой криминалистической экспертизы подтвердил, что содержимое пакета является психотропным веществом – амфетамином. Задержанный рассказал, что приобрёл наркотик с помощью покупки координат тайниковой закладки на одном из интернет-сайтов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.