Житель Севастополя подозревается в реабилитации нацизма в социальных сетях

Следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Нахимовского района города Севастополя. Мужчина подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенном публично (ч.1 ст.354.1 УК РФ).

Молодой человек со своего компьютера по месту жительства разместил в социальной сети ВКонтакте — как на личной странице, так и на странице администрируемой им группы аудиозапись, содержащую пропаганду нацизма и оправдания идей фашизма, оправдание уничтожения советских граждан. Преступные деяния были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи подчеркивают: ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности и был осужден по ч.2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.