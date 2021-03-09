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Житель Севастополя подозревается в реабилитации нацизма в социальных сетях
Иллюстрация: TBIT, pixabay.com

Житель Севастополя подозревается в реабилитации нацизма в социальных сетях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:21 09.03.2021

Следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Нахимовского района города Севастополя. Мужчина подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенном публично (ч.1 ст.354.1 УК РФ).

Молодой человек со своего компьютера по месту жительства разместил в социальной сети ВКонтакте — как на личной странице, так и на странице администрируемой им группы аудиозапись, содержащую пропаганду нацизма и оправдания идей фашизма, оправдание уничтожения советских граждан. Преступные деяния были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи подчеркивают: ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности и был осужден по ч.2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Севастополя подозревается в реабилитации нацизма в социальных сетях

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