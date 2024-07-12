Житель Севастополя ответит за совершение половых преступлений в отношении малолетней падчерицы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в половых преступлениях с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Установлено, что с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года мужчина, проживая в Балаклавском районе совместно с женщиной и ее детьми, систематически совершал в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. При совершении одного из таких преступлений фигурант был застигнут матерью девочки, которая обратилась в правоохранительные органы, – сообщили в Следственном комитете.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции установлены и иные факты противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, боясь угроз отчима.

Фигурант был заключен под стражу. Собрана достаточная доказательственная база. Расследование уголовного дела завершено.

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