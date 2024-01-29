Житель Севастополя «перевел на безопасный счет» почти сто тысяч рублей. Мошенники даже «спасибо» не сказали

В полицию обратился 41-летний житель Севастополя. Мужчина лишился сбережений после телефонного разговора со злоумышленниками.

Полицейские установили, что днём мужчине через мессенджер поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником государственной информационной системы, который сообщил о попытке списания денежных средств, находящихся на его счету. Потом к телефонному разговору подключился его сообщник, выдавший себя за банковского работника. Испугав потерпевшего угрозой похищения денег, под предлогом «спасения» накоплений аферисты убедили мужчину установить на свой гаджет указанную ими программу, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

В результате установки мобильного приложения преступники получили доступ к банковскому счёту своей жертвы и похитили более 94 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел принимаются меры, направленные на раскрытие данного преступления.

Для предупреждения подобных случаев, полиция Севастополя в очередной раз напоминает о мерах предосторожности:

Если вам позвонили незнакомцы, выдающие себя за сотрудников правительственных порталов, органов власти или банков, операторов мобильной связи следует сохранять бдительность. Несмотря на то, что злоумышленники могут располагать о вас некоторыми сведениями и зачастую используют логотип соответствующего учреждения или скан-копию поддельного удостоверения, а также в некоторой мере владеют профессиональной терминологией, необходимо помнить, что настоящие представители вышеуказанных организаций никогда не требуют установки каких-либо программ на смартфон. Напоминаем, что правоохранители, работники банков и сотовых компаний не настаивают на денежных переводах на «безопасные» или «резервные» счета и не понуждают к указанию СМС-кода и иных конфиденциальных данных. Такие требования выдвигают только преступники, желающие похитить ваши деньги.

Единственный способ сберечь свои деньги от мошенников – игнорировать любые инструкции, которые вас убеждают выполнить по телефону.