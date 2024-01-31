Житель Симферопольского района повздорил с соседом. Конфликт закончился… убийством

Прокуратурой Симферопольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в конце сентября 2023 года обвиняемый, находясь в селе Софиевка Симферопольского района, в ходе конфликта со своим соседом нанес последнему шесть ударов ножом в область шеи и груди. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи, — рассказали в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.