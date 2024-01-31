Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Житель Симферопольского района повздорил с соседом. Конфликт закончился… убийством
актуально в республике
Житель Симферопольского района повздорил с соседом. Конфликт закончился… убийством
Фото: МВД

Житель Симферопольского района повздорил с соседом. Конфликт закончился… убийством

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:12 31.01.2024

Прокуратурой Симферопольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в конце сентября 2023 года обвиняемый, находясь в селе Софиевка Симферопольского района, в ходе конфликта со своим соседом нанес последнему шесть ударов ножом в область шеи и груди. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи, — рассказали в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.