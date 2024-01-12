Житель Симферополя оказался на скамье подсудимых по обвинению в угоне дорогостоящего автомобиля

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Симферополя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

По версии следствия, мужчина в ноябре 2023 года, находясь в селе Фонтаны, увидел припаркованный автомобиль марки «Мерседес» с работающим двигателем. Открыв автомобиль, он покинул место стоянки и направился в сторону города Симферополя.

В ходе поисковых мероприятий, по месту жительства обвиняемого был обнаружен указанный автомобиль, — рассказали в МВД по РК.