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Севастополя приравняют к ветеранам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жителей осаждённого Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:18 29.05.2020

Правительством РФ разработан законопроект о присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны севастопольцам, проживающим в годы оккупации на территории города. Напомним, в марте инициативу врио Губернатора Михаила Развожаева о предоставлении статуса ветерана Великой Отечественной войны гражданам, имеющим в настоящий момент статус «Житель осаждённого Севастополя» поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Сейчас документ проходит обсуждение на официальном сайте для размещения проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент в городе проживают всего 980 жителей осажденного Севастополя. К ним относятся все, кто родился до 4 июля 1942 года, когда завершилась вторая героическая оборона города. Вместе со статусом севастопольцы получат федеральные меры соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата в 3062 рубля, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. При наличии инвалидности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сегодня жители осажденного Севастополя получают региональные меры социальной поддержки.

Жителей осаждённого Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной

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