Жителей Крыма приглашают стать участниками конференции, организованной для больных сахарным диабетом

Мероприятие пройдет 22 ноября с 10:00 до 13:00 на базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко (г. Симферополь ул. Набережная 29-А).

В рамках конференции пациенты и их родственники смогут прослушать лекции ведущих специалистов Крыма, получить информацию о деятельности Общества больных сахарным диабетом Крыма и полезные материалы по заболеванию.

Во время мероприятия будет также организован прием для диагностики диабетической нейропатии.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК