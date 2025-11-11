Прямо сейчас:
Жителей Крыма приглашают стать участниками конференции, организованной для больных сахарным диабетом
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Жителей Крыма приглашают стать участниками конференции, организованной для больных сахарным диабетом

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:06 11.11.2025

Крымчан приглашают на конференцию «ДиаФорум Крыма: жизнь с диабетом сегодня», организованную Региональной общественной организацией «Общество больных сахарным диабетом Крыма».

Мероприятие пройдет 22 ноября с 10:00 до 13:00 на базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко (г. Симферополь ул. Набережная 29-А).

В рамках конференции пациенты и их родственники смогут прослушать лекции ведущих специалистов Крыма, получить информацию о деятельности Общества больных сахарным диабетом Крыма и полезные материалы по заболеванию.

Во время мероприятия будет также организован прием для диагностики диабетической нейропатии.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 11

