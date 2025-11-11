Жителей Крыма приглашают стать участниками конференции, организованной для больных сахарным диабетом

Мероприятие пройдет 22 ноября с 10:00 до 13:00 на базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко (г. Симферополь ул. Набережная 29-А).
В рамках конференции пациенты и их родственники смогут прослушать лекции ведущих специалистов Крыма, получить информацию о деятельности Общества больных сахарным диабетом Крыма и полезные материалы по заболеванию.
Во время мероприятия будет также организован прием для диагностики диабетической нейропатии.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
