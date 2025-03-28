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Жителей Крыма зовут к участию в III Всероссийском конкурсе юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать»

Жителей Крыма зовут к участию в III Всероссийском конкурсе юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать»

Опубликовал: КрымPRESS в Конкурсы в Крыму 13:19 28.03.2025

1 апреля 2025 года стартует III Всероссийский конкурс юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать». Конкурс объединит юные таланты в трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. Трое победителей получат уникальную возможность отправиться в путешествие мечты в те места России, которые они изобразят на своих рисунках.Участникам конкурса предстоит воплотить в рисунке свои самые заветные мечты о путешествиях по родной стране.

Для участия необходимо загрузить свою работу на официальный сайт конкурса в период с 1 по 23 апреля 2025 года.

С 25 апреля начнется этап народного онлайн-голосования, который продлится до 14 мая. Тридцать финалистов в каждой возрастной категории, набравших наибольшее количество голосов, пройдут в следующий этап конкурса.

С 22 по 26 мая участникам полуфинала предстоит создать небольшое эссе, в котором они расскажут о месте своей мечты, изображенном на рисунке. Работы полуфиналистов будет оценивать жюри, состоящее из профессиональных художников и деятелей туриндустрии.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня, в День защиты детей.

Главный приз — путешествие мечты — победителям конкурса предоставит организатор, Национальный туроператор Алеан.

Как отметила коммерческий директор Национального туроператора Алеан, Оксана Булах,  искусство и путешествия способны преобразить мир ребенка.Через призму детского творчества можно увидеть безграничную любовь к России, ее уникальным местам и культурному наследию. Конкурс помогает формировать у подрастающего поколения не только познавательный интерес к родной стране, но и искреннее желание исследовать ее красоты своими глазами.

Сайт конкурса: https://art.alean.ru/

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