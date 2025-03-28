Жителей Крыма зовут к участию в III Всероссийском конкурсе юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать»

Для участия необходимо загрузить свою работу на официальный сайт конкурса в период с 1 по 23 апреля 2025 года.

С 25 апреля начнется этап народного онлайн-голосования, который продлится до 14 мая. Тридцать финалистов в каждой возрастной категории, набравших наибольшее количество голосов, пройдут в следующий этап конкурса.

С 22 по 26 мая участникам полуфинала предстоит создать небольшое эссе, в котором они расскажут о месте своей мечты, изображенном на рисунке. Работы полуфиналистов будет оценивать жюри, состоящее из профессиональных художников и деятелей туриндустрии.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня, в День защиты детей.

Главный приз — путешествие мечты — победителям конкурса предоставит организатор, Национальный туроператор Алеан.

Как отметила коммерческий директор Национального туроператора Алеан, Оксана Булах, искусство и путешествия способны преобразить мир ребенка.Через призму детского творчества можно увидеть безграничную любовь к России, ее уникальным местам и культурному наследию. Конкурс помогает формировать у подрастающего поколения не только познавательный интерес к родной стране, но и искреннее желание исследовать ее красоты своими глазами.

Сайт конкурса: https://art.alean.ru/