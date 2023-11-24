Жителей Ялты приглашают к участию в конкурсе по популяризации здорового образа жизни

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ежегодно проводит Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».

Конкурс объединяет более 10 тысяч представителей общественных организаций, гражданских активистов, лидеров спортивных и ЗОЖ-сообществ.

Основные задачи конкурса-популяризация физической культуры и спорта, привлечение внимания социально ориентированных НКО к совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности, развитие физкультуры, спорта, здорового образа жизни в сельских территориях и малых городах и другие.

В 2023 году заявлены номинации:

«Лучший тренер-преподаватель»;

«Лучшие практики ЗОЖ-НКО»;

«Лучшие практики по реинтеграции»;

«Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями»;

«Лучшие практики ЗОЖ на селе». Подать заявку можно до 30 ноября на сайте конкурса http://konkurszozh.ru/, http://request.konkurszozh.ru/registration/. Участие бесплатное источник: по информации Министерства спорта Республики Крым