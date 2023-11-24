Жителей Ялты приглашают к участию в конкурсе по популяризации здорового образа жизни

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ежегодно проводит Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».
Конкурс объединяет более 10 тысяч представителей общественных организаций, гражданских активистов, лидеров спортивных и ЗОЖ-сообществ.
Основные задачи конкурса-популяризация физической культуры и спорта, привлечение внимания социально ориентированных НКО к совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности, развитие физкультуры, спорта, здорового образа жизни в сельских территориях и малых городах и другие.
В 2023 году заявлены номинации:
- «Лучший тренер-преподаватель»;
- «Лучшие практики ЗОЖ-НКО»;
- «Лучшие практики по реинтеграции»;
- «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями»;
- «Лучшие практики ЗОЖ на селе».
Подать заявку можно до 30 ноября на сайте конкурса http://konkurszozh.ru/, http://request.konkurszozh.ru/registration/. Участие бесплатное
источник: по информации Министерства спорта Республики Крым
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С тегами: здравоохранение Крыма