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Жителей Ялты приглашают к участию в конкурсе по популяризации здорового образа жизни

Жителей Ялты приглашают к участию в конкурсе по популяризации здорового образа жизни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 24.11.2023

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ежегодно проводит Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».

Конкурс объединяет более 10 тысяч представителей общественных организаций, гражданских активистов, лидеров спортивных и ЗОЖ-сообществ.

Основные задачи конкурса-популяризация физической культуры и спорта, привлечение внимания социально ориентированных НКО к совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности, развитие физкультуры, спорта, здорового образа жизни в сельских территориях и малых городах и другие.

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В 2023 году заявлены номинации:

  • «Лучший тренер-преподаватель»;
  • «Лучшие практики ЗОЖ-НКО»;
  • «Лучшие практики по реинтеграции»;
  • «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями»;
  • «Лучшие практики ЗОЖ на селе».

Подать заявку можно до 30 ноября на сайте конкурса http://konkurszozh.ru/, http://request.konkurszozh.ru/registration/. Участие бесплатное

источник: по информации Министерства спорта Республики Крым

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