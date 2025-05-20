Жителей Ялты приглашают на работу в организации по санитарной очистке города

В этом году этим вопросом занимаются две подрядные организации ООО «Технологии развития курортов» и ООО «К-ЭМРЕС»:
- ООО «технологии развития курортов» — подрядчик по санитарной очистке ГО Ялта, набирает себе в штат дворников заработная плата от 55000₽ в месяц. Оплата гарантировано 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство. Обеспечивание необходимым инвентарем и формой. Контактный телефон +79782890909;
- В новую организацию по благоустройству и санитарной очистке городского округа Ялта ООО «К-ЭМРЕС» открыты вакансии с официальным трудоустройством, полным соцпакетом и гибкими условиями работы! Адрес: г. Ялта, Южнобережное шоссе, 2А (остановка Массандра): Татьяна +7 978 108-48-20; Эюб +7 (978) 238-09-03.
1. Дворники / Уборщики территорий
Зарплата: 45 000 – 50 000 руб.
График: 6/1, с 06:00 до 13:00.
Что предстоит делать:
- Ежедневная уборка закрепленной территории
- Очистка урн
- Сбор и вывоз мусора
Предлагается:
- Полное официальное трудоустройство
- Полный социальный пакет
- Гибкий и удобный график работы
- Обеспечение необходимым инвентарем
- Позитивную рабочую атмосферу
2. Работник ЖКХ / Разнорабочий
Зарплата: 70 000 – 75 000 руб.
График: 6/1, с 08:00 до 16:00
Что входит в обязанности:
- Уборка и обслуживание участков
- Покос газонов, обрезка деревьев и кустарников
- Сбор и вывоз растительных остатков и мусора
Мы гарантируем:
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Полный социальный пакет (отпуска, больничные и пр.)
- Гибкие условия и стабильную занятость круглый год
- Теплый коллектив и поддержка руководства
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: ЖКХ Крыма