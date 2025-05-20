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Жителей Ялты приглашают на работу в организации по санитарной очистке города
иллюстрация: pikist.com

Жителей Ялты приглашают на работу в организации по санитарной очистке города

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:05 20.05.2025

В этом году этим вопросом занимаются две подрядные организации ООО «Технологии развития курортов» и ООО «К-ЭМРЕС»:

  • ООО «технологии развития курортов» — подрядчик по санитарной очистке ГО Ялта, набирает себе в штат дворников заработная плата от 55000₽ в месяц. Оплата гарантировано 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство. Обеспечивание необходимым инвентарем и формой. Контактный телефон +79782890909;
  • В новую организацию по благоустройству и санитарной очистке городского округа Ялта ООО «К-ЭМРЕС» открыты вакансии с официальным трудоустройством, полным соцпакетом и гибкими условиями работы! Адрес: г. Ялта, Южнобережное шоссе, 2А (остановка Массандра): Татьяна ‪+7 978 108-48-20; Эюб ‪+7 (978) 238-09-03.

1. Дворники / Уборщики территорий

Зарплата: 45 000 – 50 000 руб.

График: 6/1, с 06:00 до 13:00.

Что предстоит делать:

  • Ежедневная уборка закрепленной территории
  • Очистка урн
  • Сбор и вывоз мусора
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Предлагается:

  • Полное официальное трудоустройство
  • Полный социальный пакет
  • Гибкий и удобный график работы
  • Обеспечение необходимым инвентарем
  • Позитивную рабочую атмосферу

2. Работник ЖКХ / Разнорабочий

Зарплата: 70 000 – 75 000 руб.

График: 6/1, с 08:00 до 16:00

Что входит в обязанности:

  • Уборка и обслуживание участков
  • Покос газонов, обрезка деревьев и кустарников
  • Сбор и вывоз растительных остатков и мусора

Мы гарантируем:

  • Официальное трудоустройство с первого дня
  • Полный социальный пакет (отпуска, больничные и пр.)
  • Гибкие условия и стабильную занятость круглый год
  • Теплый коллектив и поддержка руководства

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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