Жителей Ялты приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Всероссийская ярмарка трудоустройства – это комплекс современных площадок, где в режиме реального времени соискатели могут найти работу или стажировку, а компании – работников. При этом мероприятия подразумевают не только взаимодействие работодателей и кандидатов, но и обучающие семинары, мастер-классы и тренинги для соискателей по темам поиска работы и выстраивания карьеры, расширения профессиональных компетенций и развития гибких навыков

Участники: работодатели, безработные, граждане, которые намерены сменить карьерную траекторию, студенты, выпускники, старшеклассники и их родители, образовательные организации высшего и среднего специального образования.

Планируются встречи работодателей с соискателями в различных форматах, где представители организаций смогут презентовать свои компании и рассказать о карьерных возможностях потенциальным работникам.

Информацию по участию в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства можно получить по телефону +7(3654)234756

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта