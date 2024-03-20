Жителей Ялты приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 11 апреля в 10-00 часов. Пройдет мероприятие на двух площадках:
- ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Ялте, ул. Ленинградская 14/2
- ГПА (филиал) в Ялте ФГООУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», ул. Севастопольская 2 А.
Всероссийская ярмарка трудоустройства – это комплекс современных площадок, где в режиме реального времени соискатели могут найти работу или стажировку, а компании – работников. При этом мероприятия подразумевают не только взаимодействие работодателей и кандидатов, но и обучающие семинары, мастер-классы и тренинги для соискателей по темам поиска работы и выстраивания карьеры, расширения профессиональных компетенций и развития гибких навыков.
Участники — работодатели, безработные, граждане, которые намерены сменить карьерную траекторию, студенты, выпускники, старшеклассники и их родители, образовательные организации высшего и среднего специального образования.
Планируются встречи работодателей с соискателями в различных форматах, где представители организаций смогут презентовать свои компании и рассказать о карьерных возможностях потенциальным работникам.
Информацию по участию в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства можно получить по телефону +7(3654)234756.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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