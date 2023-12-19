Жителей Ялты приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Поддержка, направленная на увеличение числа занимающихся спортом жителей страны, — одна из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Основные номинации конкурса:

«Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

«Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 18 лет.

«Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

«Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои компетенции. Для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане страны, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет. На конкурс могут быть представлены проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в офлайн-, так и онлайн-форматах. В проект должны быть вовлечены не менее пяти человек, а у участника должно быть желание и план по дальнейшему масштабированию. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте: тывигре.рф

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, а рядом с домом обновляется инфраструктура для тренировок. Проверить свой уровень физической подготовки все желающие могут бесплатно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

источник: пресс-служба администрации Ялты