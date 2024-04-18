Жителей Ялты призывают удалять надписи, рекламирующие продажу наркотических средств

Возможно, ваши приборы видео-регистрации зафиксировали факт нанесения надписи, рекламирующей ресурсы для распространения наркотиков или распространения наркотических средств, в таком случае, эти видео и фотоматериалы, могут помочь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, совершённых в данной сфере.

Просим вас направлять имеющиеся фото и видео материалы с указанием адреса происшествия, а также сведения о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе, о наркопритоне и (или) точке по торговле наркотиками на электронный адрес: stopnarkotik@yalta.rk.gov.ru

Напоминаем об ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации за нанесение надписей и рисунков на стены зданий и сооружений.

Нанесение на стены домов различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является нелегальной, если не было получено разрешение от собственника.

Административная ответственность (при достижении возраста 16 лет)

Согласно статье 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Уголовная ответственность (при достижении возраста 14 лет)

Согласно ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Следует также отметить, что за несовершеннолетних, совершивших указанные выше преступления или административные правонарушения, но не достигших 14 или 16 лет, соответственно, в силу части 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста привлечения к уголовной или административной ответственности, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, которые понесут также и административную ответственность в соответствии с положениями ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот рублей» в виде предупреждения или административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта