Жители из 50 российских регионов оздоравливаются в крымских санаториях по льготным путевкам

В Крыму круглогодично оздоравливают льготные категории граждан из 54 регионов России от Запорожской области до Чукотки в том числе по семейным и детским программам. Это программы «Мать и дитя», пенсионеры, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель освобождённого Севастополя», инвалиды I, II, III групп, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации и др. За 2024 год санатории примут порядка 110 тыс. льготных граждан РФ.
Такие путевки выдают региональные фонды пенсионного и социального страхования, департаменты труда и социальной защиты. Крымчане также могут получить путевки через такие фонды. Для этого нужно прежде всего посоветоваться со своим терапевтом в поликлинике и уточнить детали. Порядка 25 крымских санаториев круглогодично работает с отделениями фондов пенсионного и социального страхования РФ.
В том числе санаторий «Мечта» в г. Евпатория, государственного унитарного предприятия «Солнечная Таврика», подведомственного Министерству курортов и туризма РК. Здесь по направлениям Департамента труда и социальной защиты населения г. Москва с начала года оздоровили 2730 человек, в том числе 2250 человек по программе «Мать и дитя». До конца года ожидается, что полный спектр услуг по оздоровлению получит еще 1000 человек.
В санатории «Мечта» г. Евпатория на данный момент находятся жители Москвы и Московского региона. Санаторий оказывает услуги по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов кровообращения. Кроме того, гости санатория задействованы в культурно-массовой работе — для них проводят спортивные мероприятия, концерты. Особенно рады дети — для них продумана ежедневная обширная анимационная программа.
По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, Минкурортов Крыма постоянно работает над тем, чтобы количество путевок для льготных категорий граждан увеличивалось.
Так, в октябре 2024 года мы провели информационный тур для представителей 15 крупных госкорпораций Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Пензы для того, чтобы они посмотрели Крым, объекты размещения и выбрали соответствующие профили лечения для своих сотрудников. Это лечение заболеваний верхних дыхательных путей, опорно-двигательной системы, кожных заболеваний – негативных последствий так называемых «вредных» производств. Мы поддерживаем связь с этими предприятиями и будем содействовать договорным отношениям с нашими санаториями. Для Крыма такие социальные программы – это не только способ круглогодичной загрузки, особенно в осенне-зимний период, когда такое лечение именно и показано, но и самое главное – польза нашим гражданам, ведь всем известно, что целебный климат, лечебные ресурсы Крыма уникальны и действительно помогают восстановить силы и здоровье, — сообщил министр.
Справка: ГУП «Солнечная Таврика» — подведомственное Министерству курортов и туризма предприятие, создано с целью оказания санаторных, курортных, гостиничных, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по организации отдыха детей и семейного отдыха. В санаторно-курортное объединение входит два объекта Восточного Крыма — Пансионат «Крымская весна», г. Судак, Пансионат «Феодосия», г. Феодосия. И четыре объекта на Западном берегу Крыма: Санаторий «Мечта», Санаторий «Дружба», Пансионат ДОЛ «Лучистый» – в Евпатории и ОСК «Дельфин» в с. Песчаное, ДОЛ «Кипарис» в г. Алушта.
Для Республики Крым одним из важных направлений экономики является развитие санаторно-курортной сферы и оздоровления как основы круглогодичной работы отрасли. Сохранение здоровья нации, детский и семейный отдых являются приоритетами Национальных проектов «Здравоохранение» и «Туризм и индустрии гостеприимства».
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический