Жители Крыма могут подать заявление о включении в список избирателей с помощью технологии «Мобильный избиратель»

Чтобы стать «мобильным избирателем», крымчане должны до 2 сентября подать соответствующее заявление. Это можно сделать через портал Госуслуг, в любом многофункциональном центре, в территориальной избирательной комиссии. Для этого в МФЦ нужно прийти лично с паспортом. Если паспорт был утерян или находится на переоформлении, можно предъявить временное удостоверение личности, выдаваемое ФМС. Другие удостоверения для установления личности приниматься не будут. Если у избирателя нет прописки, но есть форма № 3, выданная ФМС, – «Свидетельство о регистрации по месту пребывания», то его заявление принимается.

источник: Управление информационной политики РК