Жители Крыма могут подать заявление о включении в список избирателей с помощью технологии «Мобильный избиратель»

Крымчане могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью технологии «Мобильный избиратель». Механизм будет работать только при голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым. Технология позволит избирателям, которые в дни голосования — 6, 7 или 8 сентября не будут находиться на избирательном участке по месту своей регистрации, проголосовать по месту нахождения. Соответствующее заявление нужно подать до 2 сентября, а также выбрать удобный избирательный участок избиратель может в любом отделении Многофункционального центра «Мои документы» на территории Республики Крым, в личном кабинете на портале «Госуслуги», в любую территориальную избирательную комиссию. Адреса и контакты ТИК размещены на сайте Избиркома Крыма. С 28 августа заявления от «мобильных избирателей» будут принимать и в участковых комиссиях.
Чтобы стать «мобильным избирателем», крымчане должны до 2 сентября подать соответствующее заявление. Это можно сделать через портал Госуслуг, в любом многофункциональном центре, в территориальной избирательной комиссии. Для этого в МФЦ нужно прийти лично с паспортом. Если паспорт был утерян или находится на переоформлении, можно предъявить временное удостоверение личности, выдаваемое ФМС. Другие удостоверения для установления личности приниматься не будут. Если у избирателя нет прописки, но есть форма № 3, выданная ФМС, – «Свидетельство о регистрации по месту пребывания», то его заявление принимается.
источник: Управление информационной политики РК
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