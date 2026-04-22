Жители Крыма могут присоединиться к просветительскому марафону Знание.Первые

Марафон Знание.Первые дает возможность молодежи всей страны услышать выступления выдающихся лекторов, задать вопросы, узнать о перспективах развития разных сфер и получить импульс для реализации своих талантов. Марафон стартует 28 апреля, центральной площадкой станет Москва, и в этот же день программа развернется в Твери, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Барнауле, Якутске, Нарьян-Маре и Донецкой Народной Республике. 30 апреля к марафону присоединится Астрахань.

С участниками встретятся представители разных народов России. Более 100 выдающихся лекторов расскажут о вкладе народов в развитие страны и перспективах сотрудничества. Программа подчеркнет важность бережного отношения к общей истории и традиционным ценностям, отразит преемственность поколений, продемонстрирует богатство многонациональной культуры.

За три дня марафон объединит более 17 тысяч участников из России и ближнего зарубежья. На площадках в регионах страны соберутся школьники, студенты, молодые специалисты — представители разных народов России, в том числе коренных малочисленных народов.

Онлайн-трансляции выступлений и просветительский контент будет доступен на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте.

источник: по информации Российского общества «Знание»