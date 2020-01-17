Жители Крыма могут рассчитывать на высокотехнологичную медицинскую помощь

Жители Республики Крым могут воспользоваться правом на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях Республики Крым, а также в федеральных медицинских центрах. Назначение данного вида медицинской помощи, отмечают в Минздраве РК, происходит на уровне первичного звена здравоохранения. Определяющим фактором при назначении ВМП является нозология и состояние здоровья пациента. Возрастные ограничения для граждан в части назначения ВМП не применяются.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский, в случаях, когда заявку на ВМП готовы выполнить сразу несколько медицинских организаций, пациенту предоставляется возможность сделать выбор. Как правило, выезды на лечение за пределы Крыма происходят по тем видам ВМП, которые не оказываются в республике. Это отдельные виды лучевого лечения, дорогостоящая медицинская помощь с применением методов, связанных с микрохирургической техникой. Самыми востребованными видами ВМП в Крыму являются травматология и ортопедия, онкология, нейрохирургия, офтальмология, — отмечают в пресс-службе Минздрава РК.

По итогам 2019 года, озвучивают статистику в ведомстве, за счет средств республиканского и федерального бюджетов ВМП оказывалась жителям региона в 1435 случаях. На эти цели было выделено 307 миллионов 407 тысяч рублей. На 2020 год запланировано финансирование в объеме 331 миллион 764 тысячи рублей, что позволит обеспечить оказание ВМП в 1460 случаях.