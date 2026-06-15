Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жители Крыма могут заключить контракт для службы в войсках беспилотных систем
Новости Республики
Крымчане могут заключить контракт для службы в войсках беспилотных систем
Фото: Правительство Республики Крым

Жители Крыма могут заключить контракт для службы в войсках беспилотных систем

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:34 15.06.2026

Крымчане могут поступить на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. Приглашаются кандидаты от 18 лет, годные по состоянию здоровья. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:

Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф.

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: Военный комиссариат (городов Евпатория, Саки и Сакского района Республики Крым), 297416, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 15, тел.: 8(36569)92104; 8 (36569)92102. г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.

Узнайте больше:  В рамках патриотической акции жители Севастополя сдали более 35 литров крови

Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь.

источник: Правительство Республики Крым

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.