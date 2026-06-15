Жители Крыма могут заключить контракт для службы в войсках беспилотных систем

Крымчане могут поступить на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. Приглашаются кандидаты от 18 лет, годные по состоянию здоровья. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:

Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф .

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: Военный комиссариат (городов Евпатория, Саки и Сакского района Республики Крым), 297416, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 15, тел.: 8(36569)92104; 8 (36569)92102. г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.

Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь .

источник: Правительство Республики Крым

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