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Жители помогли создать запас медикаментов в одном из прифронтовых госпиталей Запорожского направления СВО

Жители Крыма помогли создать запас медикаментов в одном из прифронтовых госпиталей Запорожского направления СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:58 30.10.2023

Несколько партий самых необходимых медикаментов помогли собрать неравнодушные жители Крыма, Федерация профсоюзов и налоговая служба республики в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы». Военные медики поблагодарили жителей полуострова за регулярную помощь, позволившую закрыть потребности в необходимых медикаментах для спасения бойцов.

Каждый день военные медики на Запорожском направлении спасают жизни наших бойцов. Особенно на участках «Вербовое — Работино», где идут одни из самых ожесточенных боев с участием крымских бойцов. И ребята героически и не жалея себя сдерживают врага, а их спасают наши медики.

Когда у доктора есть возможность выбрать нужное лекарства – это увеличивает шансы спасения жизни и здоровья ребят. Не передать словами, насколько важно иметь все под рукой. А благодаря жителям Крыма и другим неравнодушным людям, у нас получилось создать запасы самого необходимого минимум на месяц, а отдельных средств чуть ли не до полугода, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму военного медика с позывным «Мордвин».

Жители Крыма помогли создать запас медикаментов в одном из прифронтовых госпиталей Запорожского направления СВО

Вместе с партнерами из федерации профсоюзов и федеральной налоговой службы Крыма Народный фронт собрал и доставил самые необходимые медикаменты и «теплую помощь», для подготовки госпиталей к зиме.

Продолжаем активную помощь и подготовку наших прифронтовых госпиталей к зиме. Буквально каждую неделю мы привозим новые партии прямо в руки нашим военным медикам в зоне СВО. И каждый раз слышим, как эта помощь помогает спасать жизнь и здоровье ребят. Спасибо всем, кто в этом участвует!, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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