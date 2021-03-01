Жители России взяли потребкредитов на рекордную для первого месяца года сумму

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем выданных банками потребительских кредитов («кредитов наличными») в январе составил почти 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в январе 2020 года. Такой объем стал рекордным для первого месяца года за всю историю российского банковского сектора.

Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 тысяч рублей. По сравнению с декабрем он сократился на 23 тысячи рублей, а по сравнению с январем 2020 года – вырос на 36 тысяч рублей. Одновременно за месяц с примерно 43 до 42 месяцев сократился средний срок кредитования. Полная стоимость кредита выросла с 16% в декабре до 16,1% годовых в январе.

Среди 30 регионов, лидирующих по объему выданных потребкредитов, наиболее высокая динамика наблюдалась в Тюменской области (+32% к январю 2020 года), Белгородской области (+19%), Алтайском крае (+16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по +15%). Кредитование несколько сократилось в Саратовской и Нижегородской областях – на 1% и 2% соответственно.

Выдача потребительских кредитов продолжает бить рекорды в разрезе объема предоставленных средств. При этом количество выданных кредитов наличным все еще меньше, чем в докарантинные месяцы. Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы в основном наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей, — сообщили генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Объем потребкредитов, млрд руб. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 январь 102,6 147,3 232,6 314,5 367,5 398,9 февраль 136,3 173,0 260,4 344,3 419,7 март 154,6 230,0 317,4 409,0 505,4 апрель 170,4 218,8 348,3 456,4 221,6 май 160,7 242,2 363,3 396,6 256,5 июнь 179,8 258,0 358,6 411,2 389,8 июль 178,0 243,0 385,5 436,0 442,4 август 206,3 266,9 403,4 467,4 478,6 сентябрь 196,6 240,6 381,5 495,1 478,1 октябрь 189,5 259,1 406,5 441,5 466,7 ноябрь 194,6 274,4 410,3 448,5 490,2 декабрь 233,2 324,9 441,0 497,9 519,1

Объем выдач потребкредитов по регионам

№ регион объем, млрд руб. к январю 2020 г. 1 МОСКВА 39,9 5% 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,7 7% 3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17,9 14% 4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 13,6 0% 5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,2 4% 6 БАШКОРТОСТАН 10,8 5% 7 ТАТАРСТАН 10,2 7% 8 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 9,0 13% 9 ЮГРА 9,0 7% 10 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,8 3% 11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,4 6% 12 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,2 15% 13 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,9 14% 14 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,6 5% 15 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,5 14% 16 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 7,3 4% 17 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,0 -2% 18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 6,2 10% 19 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 5,9 2% 20 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,9 32% 21 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,7 15% 22 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 5,7 16% 23 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,4 8% 24 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,2 12% 25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,1 9% 26 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,1 9% 27 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,8 -1% 28 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 4,5 9% 29 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,4 19% 30 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 3,9 2%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru .

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2020 года ОКБ хранит более 443 миллиона записей кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru