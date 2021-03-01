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Фото: ФБ

Жители России взяли потребкредитов на рекордную для первого месяца года сумму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:40 01.03.2021

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем выданных банками потребительских кредитов («кредитов наличными») в январе составил почти 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в январе 2020 года. Такой объем стал рекордным для первого месяца года за всю историю российского банковского сектора.

Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 тысяч рублей. По сравнению с декабрем он сократился на 23 тысячи рублей, а по сравнению с январем 2020 года – вырос на 36 тысяч рублей. Одновременно за месяц с примерно 43 до 42 месяцев сократился средний срок кредитования. Полная стоимость кредита выросла с 16% в декабре до 16,1% годовых в январе.

Среди 30 регионов, лидирующих по объему выданных потребкредитов, наиболее высокая динамика наблюдалась в Тюменской области (+32% к январю 2020 года), Белгородской области (+19%), Алтайском крае (+16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по +15%). Кредитование несколько сократилось в Саратовской и Нижегородской областях – на 1% и 2% соответственно.

Выдача потребительских кредитов продолжает бить рекорды в разрезе объема предоставленных средств. При этом количество выданных кредитов наличным все еще меньше, чем в докарантинные месяцы. Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы в основном наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей, — сообщили генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Объем потребкредитов, млрд руб.
 201620172018201920202021
январь102,6147,3232,6314,5367,5398,9
февраль136,3173,0260,4344,3419,7
март154,6230,0317,4409,0505,4
апрель170,4218,8348,3456,4221,6
май160,7242,2363,3396,6256,5
июнь179,8258,0358,6411,2389,8
июль178,0243,0385,5436,0442,4
август206,3266,9403,4467,4478,6
сентябрь196,6240,6381,5495,1478,1
октябрь189,5259,1406,5441,5466,7
ноябрь194,6274,4410,3448,5490,2
декабрь233,2324,9441,0497,9519,1

Объем выдач потребкредитов по регионам

регионобъем, млрд руб.к январю 2020 г.
1МОСКВА39,95%
2МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ30,77%
3САНКТ-ПЕТЕРБУРГ17,914%
4КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ13,60%
5СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ12,24%
6БАШКОРТОСТАН10,85%
7ТАТАРСТАН10,27%
8КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ9,013%
9ЮГРА9,07%
10РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ8,83%
11ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ8,46%
12НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ8,215%
13ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ7,914%
14САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ7,65%
15КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ7,514%
16ПЕРМСКИЙ КРАЙ7,34%
17НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ7,0-2%
18ПРИМОРСКИЙ КРАЙ6,210%
19СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ5,92%
20ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ5,932%
21ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ5,715%
22АЛТАЙСКИЙ КРАЙ5,716%
23ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ5,48%
24ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ5,212%
25ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ5,19%
26ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ5,19%
27САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ4,8-1%
28ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ4,59%
29БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ4,419%
30УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА3,92%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2020 года ОКБ хранит более 443 миллиона записей кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru

Жители России взяли потребкредитов на рекордную для первого месяца года сумму

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