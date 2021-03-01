Жители России взяли потребкредитов на рекордную для первого месяца года сумму

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем выданных банками потребительских кредитов («кредитов наличными») в январе составил почти 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в январе 2020 года. Такой объем стал рекордным для первого месяца года за всю историю российского банковского сектора.
Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 тысяч рублей. По сравнению с декабрем он сократился на 23 тысячи рублей, а по сравнению с январем 2020 года – вырос на 36 тысяч рублей. Одновременно за месяц с примерно 43 до 42 месяцев сократился средний срок кредитования. Полная стоимость кредита выросла с 16% в декабре до 16,1% годовых в январе.
Среди 30 регионов, лидирующих по объему выданных потребкредитов, наиболее высокая динамика наблюдалась в Тюменской области (+32% к январю 2020 года), Белгородской области (+19%), Алтайском крае (+16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по +15%). Кредитование несколько сократилось в Саратовской и Нижегородской областях – на 1% и 2% соответственно.
Выдача потребительских кредитов продолжает бить рекорды в разрезе объема предоставленных средств. При этом количество выданных кредитов наличным все еще меньше, чем в докарантинные месяцы. Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы в основном наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей, — сообщили генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
|Объем потребкредитов, млрд руб.
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|январь
|102,6
|147,3
|232,6
|314,5
|367,5
|398,9
|февраль
|136,3
|173,0
|260,4
|344,3
|419,7
|март
|154,6
|230,0
|317,4
|409,0
|505,4
|апрель
|170,4
|218,8
|348,3
|456,4
|221,6
|май
|160,7
|242,2
|363,3
|396,6
|256,5
|июнь
|179,8
|258,0
|358,6
|411,2
|389,8
|июль
|178,0
|243,0
|385,5
|436,0
|442,4
|август
|206,3
|266,9
|403,4
|467,4
|478,6
|сентябрь
|196,6
|240,6
|381,5
|495,1
|478,1
|октябрь
|189,5
|259,1
|406,5
|441,5
|466,7
|ноябрь
|194,6
|274,4
|410,3
|448,5
|490,2
|декабрь
|233,2
|324,9
|441,0
|497,9
|519,1
Объем выдач потребкредитов по регионам
|№
|регион
|объем, млрд руб.
|к январю 2020 г.
|1
|МОСКВА
|39,9
|5%
|2
|МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|30,7
|7%
|3
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|17,9
|14%
|4
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|13,6
|0%
|5
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|12,2
|4%
|6
|БАШКОРТОСТАН
|10,8
|5%
|7
|ТАТАРСТАН
|10,2
|7%
|8
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|9,0
|13%
|9
|ЮГРА
|9,0
|7%
|10
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|8,8
|3%
|11
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|8,4
|6%
|12
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|8,2
|15%
|13
|ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,9
|14%
|14
|САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,6
|5%
|15
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,5
|14%
|16
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|7,3
|4%
|17
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,0
|-2%
|18
|ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
|6,2
|10%
|19
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|5,9
|2%
|20
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,9
|32%
|21
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,7
|15%
|22
|АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
|5,7
|16%
|23
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,4
|8%
|24
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,2
|12%
|25
|ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,1
|9%
|26
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,1
|9%
|27
|САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4,8
|-1%
|28
|ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
|4,5
|9%
|29
|БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4,4
|19%
|30
|УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|3,9
|2%
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2020 года ОКБ хранит более 443 миллиона записей кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..