Жители России за 10 месяцев одолжили на покупку недвижимости больше, чем за 2020 год

Россияне в октябре взяли 145 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 440 млрд рублей, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), располагающего информацией о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.

В количественном выражении выдачи сократились на 4% по отношению к сентябрю 2021 года (151 тыс. кредитов) и на 29% по отношению к октябрю прошлого года (205 тыс. кредитов). Объем предоставленных средств снизился за месяц на 2% (451 млрд рублей в сентябре) и на 16% в годовом выражении (527 млрд руб. в октябре 2020 года).

Несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года ипотечных кредитов (1,48 млн кредитов) все еще на 12% больше, чем за январь – октябрь прошлого года (1,33 млн кредитов), а объем кредитования (4,28 трлн руб.) оказался не только на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,27 трлн руб.), но и превысил объем кредитов, выданных за весь 2020 год (4,27 трлн руб.), как и за любой другой предыдущий год.

Средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка и иные платежи) в октябре выросла на 0,1 процентного пункта до 9,3% годовых. В октябре прошлого года ПСК в сегменте ипотечного кредитования составляла 8,7% годовых.

Среди 30 регионов, в которых выдается наибольшее количество ипотечных кредитов, в октябре по сравнению с октябрем прошлого года наибольшее сокращение выдач было в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (на 40%), Алтайском крае, Чувашии и Воронежской области (на 36%), а также в Москве (на 35%). Наименьшее сокращение выдач – в Ставропольском крае (на 15%), Хабаровском крае (на 14%) и Приморском крае (на 7%).

Быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования привели во второй половине года к снижению количества новых кредитов на покупку жилья. Тем не менее, выдачи в этом году все еще остаются рекордными как в количественном выражении, так и по объему предоставленных средств в особенности. Последнее обстоятельство связано с существенным ростом средней суммы, которую россияне берут в долг, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.