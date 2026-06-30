Жители севастопольской Терновки получат стабильное водоснабжение после замены изношенных труб

Подрядчик прокладывает более 500 метров нового водопровода в селе Терновка, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением жителей улиц Зеленая и Родниковая.

Мы применяем метод горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать количество разрытий и не создавать лишних неудобств для жителей. Новые полиэтиленовые трубы не подвержены коррозии и прослужат десятилетия, а после переключения давление в кранах станет стабильным, – отметил начальник службы водоснабжения ГУПС «Водоканал» Владислав Покровский.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Подрядчик полностью заменит аварийный участок водовода и обустроит колодцы для подключения домов. Сейчас вода поступает по старой сети, а после завершения работ абонентов переведут на новую. Метод горизонтально-направленного бурения позволяет проложить трубы под землей, сохраняя дорожное покрытие и зелёные насаждения. Этот метод снижает затраты на восстановление благоустройства в несколько раз по сравнению с традиционным открытым способом прокладки.

Технология бестраншейной прокладки набирает популярность благодаря точности и экологичности. Буровая установка создает пилотную скважину, расширяет её до нужного диаметра, в которую и протягивают полиэтиленовые трубы. Материал не ржавеет, безопасен для питьевой воды и выдерживает высокие нагрузки.

Напомним, программа модернизации коммунальных сетей стартовала после 2014 года и направлена на ликвидацию изношенных участков сети в Севастополе. Завершить обновление водопровода в Терновке подрядчик планирует в декабре 2026 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя