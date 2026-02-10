Жители Севастополя могут получить бесплатную консультацию общественных инспекторов Госжилнадзора

Жители Севастополя 17 февраля с 11:00 до 13:00 смогут лично проконсультироваться с общественными инспекторами Госжилнадзора по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Генерала Коломийца, 5.

Общественные инспекторы выступают в роли независимых посредников между жильцами и управляющими организациями. Их основная задача — защищать права собственников и арендаторов, контролировать качество коммунальных услуг и сохранность общего имущества многоквартирных домов.

На приеме специалисты помогут разобраться в широком спектре вопросов: от перебоев с отоплением, водоснабжением или вывозом мусора — до споров по начислениям в квитанциях, незаконного использования общедомового имущества, организации общих собраний собственников и законности перепланировки квартир.

Для участия в консультации необходима предварительная запись по телефону: +7 (978) 805-93-53 с 10:00 до 17:00.

Подобные встречи уже стали важной частью диалога между горожанами и надзорным ведомством. Они позволяют не только оперативно выявлять нарушения, но и предотвращать конфликты, а также повышать ответственность управляющих компаний перед жителями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя