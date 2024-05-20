Жители Ялты отправили в зону СВО бронированный автомобиль с комплексом радиоэлектронной борьбы

Среди авто настоящая боевая машина — бронированная Нива с установленным на ней комплексом радиоэлектронной борьбы. Создаваемый им «купол» спасает наших ребят от самых опасных вражеский дронов-камикадзе. Машины загрузим гуманитаркой, и Боевое братство «Ялта-Юг» и «Z Гараж» доставят все это из рук в руки бойцам на передовую. Деньги на это необходимы немалые. Благодарю тех, кто помогает в этом нужном для фронта деле — приобретает запчасти, средства защиты для авто и другие необходимые вещи, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.