Жители Ялты отправили в зону СВО бронированный автомобиль с комплексом радиоэлектронной борьбы

По информации главы администрации города Янины Павленко, ялтинцы подготовили для бойцов в зону СВО несколько автомобилей, которые перед отправкой на фронт освятили на подворье Храма Вознесения Господня в Кореизе.
Среди авто настоящая боевая машина — бронированная Нива с установленным на ней комплексом радиоэлектронной борьбы. Создаваемый им «купол» спасает наших ребят от самых опасных вражеский дронов-камикадзе. Машины загрузим гуманитаркой, и Боевое братство «Ялта-Юг» и «Z Гараж» доставят все это из рук в руки бойцам на передовую. Деньги на это необходимы немалые. Благодарю тех, кто помогает в этом нужном для фронта деле — приобретает запчасти, средства защиты для авто и другие необходимые вещи, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.
Актуальную информацию для тех, кто хочет подключиться к оказанию помощи, которая отправляется в зону СВО, можно узнать:
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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