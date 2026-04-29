Жители Южного федерального округа готовы покупать китайские автомобили

В преддверии начала Пекинского Автосалона эксперты Авито Авто и Авито Рекламы провели опрос и выяснили, как жители Южного федерального округа относятся к китайским автомобилям.

Согласно результатам опроса, приобрести автомобиль китайского бренда готовы 44% респондентов в ЮФО. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос: тогда о такой готовности заявили 30% опрошенных. Наиболее открыты к покупке китайского автомобиля молодые люди: среди респондентов в возрасте 18–24 лет положительно на этот вопрос ответили 50%, а среди аудитории 25–34 лет — 49%. Это заметно выше, чем год назад, когда доля положительных ответов в этих возрастных группах составляла 29% и 36% соответственно. В возрастной группе 65+ динамика оказалась еще более заметной: за год готовность к покупке выросла более чем в два раза.

Молодые потребители сегодня демонстрируют наибольшую открытость к китайским брендам. Они чаще готовы рассматривать новые для себя марки, внимательнее оценивают соотношение цены и оснащения и в целом менее привязаны к устоявшимся рыночным стереотипам. Это делает молодую аудиторию одним из ключевых драйверов роста интереса к китайским автомобилям, – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.

Готовность респондентов купить китайский автомобиль в ближайшее время

Возраст Кол-во респондентов в 2025 г. Кол-во респондентов в 2026 г. 18-24 года 29% 50% 25-34 года 36% 49% 35-44 года 32% 44% 45-54 года 27% 37% 55-64 года 19% 29% 65+ 11% 25%

решение в пользу китайского автомобиля в наибольшей степени влияет опыт владения других людей: этот фактор отметили 42% опрошенных. Еще 30% респондентов объяснили свою готовность к покупке изменениями на российском авторынке и ростом привлекательности китайских автомобилей на фоне доступных альтернатив. Расширение списка марок и моделей на российском рынке повлияло на 30% участников опроса, а для 23% важную роль сыграло более детальное знакомство с характеристиками таких машин. Еще 14% отметили, что существенное значение для них имели отзывы на классифайдах и форумах.

Иными словами, отношение к китайским автомобилям меняется за счет сочетания рыночных изменений, пользовательского опыта и более высокой информированности аудитории.

Китайским автомобилям больше всех доверяет молодежь 18–24 лет (43%). В группе 35–64 лет доверие выражают около 30% опрошенных. А вот старшее поколение доверяет китайцам меньше — 27%. Однако именно в старшей группе зафиксирован максимальный рост уровня доверия (+16 п.п. за год), что говорит о постепенном снижении скепсиса даже среди той аудитории, которая традиционно считается более консервативной в автомобильных предпочтениях.

Китайские автомобили продолжают укреплять позиции в восприятии российских потребителей: доля покупателей, которые доверяют китайским автопроизводителям составила 345%. Рост готовности к покупке, расширение модельного ряда и постепенный рост лояльности со стороны разных возрастных групп указывают на то, что автомобили китайских брендов становятся для россиян привычной и понятной покупкой. В целом результаты опроса показывают: за последний год отношение к китайским брендам стало более зрелым, спокойным и прагматичным, – добавляет Артем Хомутинников.

Онлайн-реклама влияет на решение о покупке автомобиля от китайского бренда у большинства респондентов. Для 15% она выступает одним из основных факторов выбора, 40% учитывают рекламные предложения, но окончательное решение принимают по другим параметрам, еще 23% опрошенных ориентируются на рекламу время от времени.

В автомобильной категории реклама влияет не только на знание бренда, но и на решение о покупке: по данным исследования, большинство респондентов в той или иной степени учитывают её при выборе китайского автомобиля. На Авито медийная реклама работает с аудиторией, которая уже рассматривает покупку, поэтому для рекламодателей это возможность быть заметными в тот момент, когда пользователь выбирает между конкретными предложениями, — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

О предложениях по продаже автомобилей китайских брендов жители Южного федерального округа узнают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (39%), рекомендаций друзей, коллег и родственников (37%) и рекламы в соцсетях (37%). Далее следуют реклама в поисковых системах (35%) и у блогеров (20%).

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в марте 2026 года

