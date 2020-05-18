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Жителю Ялты может грозить уголовная ответственность за ложный донос о совершенном преступлении

Жителю Ялты может грозить уголовная ответственность за ложный донос о совершенном преступлении

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:21 18.05.2020

Надо меньше пить!

В полицию Ялты поступил звонок от гражданина, который сообщил о якобы совершенном им тяжком преступном деянии. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте происшествия находился звонивший в полицию мужчина, поведение которого указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Факт совершения им преступления в ходе проверки не подтвердился. При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина нетрезв.

Для дачи объяснений 33-летнему гражданину было предложено проехать в отдел полиции, на что тот согласился. Однако, уже при выходе из машины, гражданин оказал сопротивление сотрудникам полиции и предпринял попытку к бегству, после чего стал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей, а на призывы прекратить противоправные действия не реагировал. В настоящее время в отношении мужчины полицией составлен административный протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), — сообщили в МВД по РК.

Судом правонарушителю назначено наказание в виде штрафа на сумму 500 рублей. Также ОМВД решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос). Материалы по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Жителю Ялты может грозить уголовная ответственность за ложный донос о совершенном преступлении

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